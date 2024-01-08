فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار الذهب تتراجع نحو أدني مستوياتها منذ 3 أسابيع

تراجعت اسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 10 دولارات لتهبط صوب أدنى مستوياتها من نحو 3 أسابيع.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

يعد الذهب من أهم الاستثمارات الآمنة في العالم، حيث يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ومع ذلك فقد تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 10 دولارات لتهبط صوب أدنى مستوياتها من نحو 3 أسابيع.

وفي الساعة 09:26 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض الذهب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 10.23 دولار ليصل إلى 2035.39 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

الذهب

تراجع عقود الذهب

وتراجعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.38% أو ما يعادل 7.95 دولار لتصل إلى 2041.85 دولار للأونصة.

الذهب
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...