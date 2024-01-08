أسعار الذهب تتراجع نحو أدني مستوياتها منذ 3 أسابيع

يعد الذهب من أهم الاستثمارات الآمنة في العالم، حيث يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، ومع ذلك فقد تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 10 دولارات لتهبط صوب أدنى مستوياتها من نحو 3 أسابيع.

وفي الساعة 09:26 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض الذهب بنسبة 0.5% أو ما يعادل 10.23 دولار ليصل إلى 2035.39 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر الماضي.

تراجع عقود الذهب

وتراجعت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 0.38% أو ما يعادل 7.95 دولار لتصل إلى 2041.85 دولار للأونصة.