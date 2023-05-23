أزمة سقف الدين الأمريكي تسيطر على أجواء السوق الحالية

لا تزال أزمة سقف الدين الأمريكي تشكل عاملاً مهماً في أجواء السوق الحالية، حيث انهارت أحدث جولات المفاوضات يوم الجمعة بينما كان الرئيس بايدن في قمة G7 في اليابان وانشغل الجميع بالتطورات الملحوظة هناك. ومع ذلك، تواصل الأسواق التعامل مع الأخبار بشكل هادئ حيث يواصل مؤشر الأسهم الأمريكية التداول قرب الحد الأعلى من المدى ولا يعاني زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني سوى من تذبذب بسيط. وفي المستقبل، ستسيطر عناوين أزمة سقف الدين الأمريكية على الأحداث حتى يتم إيجاد حل، بحسب تقرير لساكسو بنك

ما الذي يحدث؟

عودة المخاوف من سقف الدين للمقدمة، ولكن المحادثات استؤنفت حالياً!

انهارت المحادثات حول سقف الدين بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم الجمعة بينما كان الرئيس بايدن في اليابان لحضور قمة قادة مجموعة السبع. صرح رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أنه لا يرى تقدماً أثناء غياب الرئيس، وأن البيت الأبيض “تراجع”. أشارت تصريحات من الديمقراطيين أيضاً إلى أن “المفاوضات تسير في الاتجاه الخطأ” وأن “مطالب الجمهوريين تتجه أكثر نحو اليمين”. مع عودة مخاطر الافتقار، حذرت وزيرة الخزانة يلين مرة أخرى من أن 1 يونيو هو “الموعد النهائي” عندما تتمكن الولايات المتحدة من دفع فواتيرها،

الصين تعتزم حظر بعض رقائق ميكرون بعد إجراء مراجعة أمنية

بعد إجراء مراجعة للأمن السيبراني، أمرت إدارة السيبرانيات في الصين بأن الشركات الصينية التي تتعامل مع معلومات حساسة يجب أن تتوقف عن شراء رقائق من شركة مايكرون تكنولوجي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وجاءت المراجعة لتشير إلى أن رقائق ميكرون تشكل “مشاكل أمنية سيبرانية خطيرة نسبياً” يمكن أن تكون خطراً كبيراً على سلسلة التوريد للبنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين. واعتبر هذا الإجراء بشكل عام كرد فعل على قيود الولايات المتحدة الأخيرة على تصدير الرقائق عالية المستوى ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين. وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية أن هذا الإجراء “لا يستند إلى أي أساس واقعي”. تُقدر نسبة إيرادات الصين الرئيسية وهونغ كونغ لشركة مايكرون تكنولوجي بحوالي 15% من الإيرادات الإجمالية.

السلطات الصينية تحث على الانضباط في السوق في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني مع وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني إلى مستوى 7.0750 يوم الجمعة الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ أوائل ديسمبر من العام الماضي.

تراجع أسعار القمح والذرة بسبب صفقة الحبوب الأوكرانية

هبطت أسعار الذرة والقمح في سوق شيكاغو بنسبة حوالي 5٪ خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت أسعار الذرة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، بينما لامست أسعار القمح أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وهو أقل من 6 دولارات للبوشل. يعود ذلك إلى التوقعات بتوفر إمدادات عالمية وفيرة بعد تمديد صفقة شحن حبوب أوكرانيا لمدة شهرين إضافيين الأسبوع الماضي. تأثرت الأسعار أيضاً بسوء الطلب على التصدير نتيجة المنافسة الشرسة من منتجي الذرة في أمريكا الجنوبية وصادرات القمح من منطقة البحر الأسود. تركز الاهتمام حالياً على وتيرة زراعة القمح في الولايات المتحدة واحتمالية توقعات حصاد سيء في السهول الأمريكية، مما يدعم أسعار قمح الشتاء الأحمر القاسي في ولاية كانساس.

الأوراق المالية

نشر بيتر غارنري، رئيس استراتيجية الأسهم، مقالاً جديداً بعنوان “اليابان واليونان: بلدين في صعود ملحوظ”

سوق الأسهم اليابانية واليونانية جزء من قصة العودة في هذا العام، حيث ارتفعت هاتين السوقين بنسبة 16.5% و 31% على التوالي بالعملة المحلية. تثير الأسهم اليابانية اهتمام الجميع بعد تأييد قوي من وارن بافيت الذي أشار إلى تقييمات الأسهم المنخفضة في الأسهم اليابانية. ترتفع الأسهم اليونانية اليوم بنسبة 7% حيث يشعر السوق بالحماس بسبب إعادة انتخاب رئيس الوزراء اليميني المركزي، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ارتفاع سوق الأسهم اليابانية

في شهر أبريل، كتبنا مذكرة بعنوان “هل ستشرق الشمس على الأسهم اليابانية؟” حيث أشرنا إلى التزام وارن بافيت المتجدد تجاه الأسهم اليابانية التي استثمرت بها شركة بيركشاير هاثاواي خلال الأيام الأولى لجائحة كورونا. أرادت بيركشاير هاثاواي التعرض للسلع الأولية ولكن من خلال مجموعة محددة من شركات تجارة السلع الأولية اليابانية بسبب موقعها القوي في السوق وتقييمات الأسهم المنخفضة جداً. تبيّن أن الرهان كان صحيحاً من قِبَل بيركشاير هاثاواي وارتفعت الأسهم اليابانية بشكل عام بنسبة 16.5% هذا العام بالعملة المحلية وبنسبة حوالي 10.7% بالدولار الأمريكي. لقد نجحت حملة التسويق الخاصة بوارن بافيت للأسهم اليابانية بشكل جيد، مما جلب الانتباه إلى هذا السوق بطريقة لم نشهدها منذ أبينوميكس في أواخر عام 2012. وقد حققت الأسهم اليابانية عائداً إجمالياً بنسبة 270% بالعملة اليابانية منذ تقديم أبينوميكس. يظهر أيضاً الرسم البياني للعائد الإجمالي على المدى الطويل كيف أن الأسهم اليابانية تتقدم بقوة نحو أراضٍ جديدة.

تتواصل التكتيكات المستمرة للرد على بعضها البعض بين الولايات المتحدة والصين، وأحدث هذه التكتيكات هو حظر الصين لبعض رقائق الذاكرة التابعة لشركة ميكرون، مما يضيف دعماً إضافياً لبعض “البلدان الفائزة” التي ستستفيد من سلاسل التوريد المتجزأة. لدى اليابان فرصة جيدة لأن تكون جزءاً من هذه المجموعة من البلدان الفائزة، مع المكسيك والهند وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا. كما أشرنا في مذكرتنا الاستثمارية في شهر أبريل، انتعشت السوق اليابانية للأسهم من فقاعتها في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، ومنذ عام 1995 تم تطوير السوق اليابانية للأسهم لتقدم عائد أعلى بمقدار 2 نقطة مئوية مقارنة بالأسهم الأمريكية، مما يرفع التوقعات بعائد الأسهم اليابانية. بناءً على نسبة القيمة الأسمية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك على مدى 12 شهراً، تكون الأسهم اليابانية أيضاً أرخص بنسبة تقارب 50% من الأسهم الأمريكية، مما يزيد من إمكانية زيادة قيمة التقييم وبالتالي زيادة العائد المتوقع للأسهم اليابانية.