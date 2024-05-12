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أرباح “موبايلي” ترتفع 37.2% إلى 638 مليون ريال في الربع الأول

انخفضت مصاريف التمويل لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بنسبة 3.1% إلى 167 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي“، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية”، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 37.2% إلى 638 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024 مقارنة بـ 465 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح  إلى مواصلة تحقيق نموٍ في إيراداتها بنسبة 11.7% إلى 4.545 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 4.070 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام 2023، ويعزى ذلك إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 7.7% إلى 2.445 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2024 بالمقارنة مع 2.270 مليار ريال سعودي في الفترة نفسها من العام 2023.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18.4% إلى 753 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من العام 2024، بالمقارنة مع 636 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى نمو الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.

وانخفضت مصاريف التمويل بنسبة 3.1% إلى 167 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2024 بالمقارنة مع 172 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، نظراً للانخفاض في محفظة الديون.

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فريق التحرير

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