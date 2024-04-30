%154 زيادة في أرباح مشغلي سوق دبي المالي خلال الربع الأول من 2024

أعلنت شركة سوق دبي المالي، المشغل لبورصة دبي، عن قفزة في صافي أرباحها بنسبة 154%، بفضل ارتفاع الإيرادات في الربع الأول من عام 2024.

وارتفع صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر إلى 89.6 مليون درهم (24.4 مليون دولار)، مقارنة مع 35.3 مليون درهم قبل عام.

إجمالي الإيرادات

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة بنسبة 64% على أساس سنوي ليصل إلى 148 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. ويتكون هذا الرقم من 62 مليون درهم إماراتي من الإيرادات التشغيلية و86 مليون درهم إماراتي من عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى.

ووصلت قيمة التداول إلى أكثر من 25 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ19 مليار درهم قبل عام.

وقال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “إن الأداء الرائع للمؤشر العام لسوق دبي المالي يعزز ثقة السوق في توجهنا الاستراتيجي”.

وتقدم المؤشر القياسي بنسبة 4.6%، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 6% إلى 730 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2023.

المستثمرون الأجانب

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي بحصة سوقية بلغت 47% من قيمة التداول في الربع الأول، مع صافي مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم. وحافظت ملكيتها على 20% من القيمة السوقية في نهاية مارس/أذار.

وسيطر المستثمرون المؤسسيون على نشاط التداول بحصة بلغت 65% من قيمة التداول وصافي مشتريات بقيمة 717 مليون درهم.

واستقطب سوق دبي المالي 44259 مستثمرا جديدا في الربع الأول، 85% منهم مستثمرون أجانب.