أرباح صافولا ترتفع 21% وتوصية بزيادة رأس المال 6 مليارات ريال

ارتفعت أرباح مجموعة صافولا السعودية بنسبة 21% إى 899 مليون ريال في عام 2023 مقابل 743 مليون ريال في عام 2022.

وتراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 4% إلى 26.8 مليار ريال في 2023مقابل 28.1 مليار ريال للعام 2022، ويعود الانخفاض بشكل رئيس إلى الانخفاض في الإيرادات من قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في بعض الأسواق الخارجية وكذلك التخارج من الاستثمار في شركة صافولا المغرب والتعليق المؤقت للعمليات في شركة صافولا بجمهورية السودان بسبب النزاع القائم. وقد جاء الانخفاض في الإيرادات خلال عام 2023 على الرغم من ارتفاع الإيرادات المسجلة في قطاع البيع بالتجزئة.

أعلنت مجموعة صافولا السعودية عبر موقع “تداول السعودية” اليوم أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مالها بقيمة 6 مليارات ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مما سيمكنها من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها.

وتعتزم صافولا، بعد إتمام عملية طرح حقوق الأولية، توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم.

وستمكن عملية إصدار حقوق الأولوية صافولا من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهمي صافولا.

وستكون أحقية حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها بعد أخذ موافقة الجهات النظامية.

وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة صافولا.

وإضافةً الى زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق الأولوية المقترح وتماشياً مع التزام مجلس الإدارة وحرصه على تعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين، أوصى مجلس الإدارة أيضاً بتوزيع كامل حصة صافولا البالغة 34.52% في شركة المراعي على مساهمي صافولا وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية والجمعية العامة للمساهمين.

ويبلغ رأسمال صافولا المصدر 5,339,806,840 ريال سعودي مقسمة إلى 533,980,684 سهماً عادياً.

من جهة اخرى، قرر مجلس إدارة صافولا عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2023، نظراً للتوصية المتعلقة بتوزيع كامل حصة صافولا في رأسمال شركة المراعي على مساهمي صافولا والبالغة 34.52% والتي ستخضع لموافقة الجهات النظامية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين وذلك حسب اعلان الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 7/2/2024.