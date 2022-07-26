أرباح “سبكيم” تقفز 89% إلى 2,3 مليار ريال في النصف الأول

قفزت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، التي تعمل في إنتاج المواد الكيماوية والبتروكيماوية بنوعيها الأساسية والوسيطة إضافةً إلى البوليمرات، بنسبة 88,7% إلى 2,34 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بأرباح 1,24 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 27,5% إلى 5,6 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 4,3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار بيع منتجات الشركة ما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان.

وبلغت حقوق المساهمين، بعد استبعاد حقوق الأقلية، 15,63 مليار ريال ارتفاعاً من 13,3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

و أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022 بلغت 1,27 مليار ريال سعودي ما يعادل 1,75 ريال سعودي للسهم والتي تمثل 133% أعلى مما تم توزيعه كأرباح نصف سنوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي.