أرباح دانة غاز تتراجع 12% إلى 586 مليون درهم في 2023

تراجعت أرباح «دانة غاز» بنسبة 12% إلى 586 مليون درهم (160 مليون دولار) في عام 2023 مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال عام 2022. وعزت الشركة تراجع الربحية في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات والذي عوضه جزئياً زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وانخفاض التكاليف التشغيلية.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بنسبة 20% إلى 1.55 مليار درهم (423 مليون دولار) مقارنة بـ1.94 مليار درهم (529 مليون دولار) خلال 2022. كما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 195 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ210 ملايين درهم (57 مليون دولار) في عام 2022، وذلك نتيجة لضبط الانفاق وتقليص المصاريف. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 51 دولاراً لبرميل المكثفات و35 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في عام 2023، مقارنة بـ 79 دولاراً و42 دولاراً على التوالي خلال عام 2022.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاج الشركة إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة «خورمور» لمعالجة الغاز، في خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق. وفي نوفمبر 2023، وفي إطار سعي الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ومواصلة دعم الجهود لتوليد الكهرباء محلياً، وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

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