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أرباح تيكوم ترتفع 15% إلى 293 مليون درهم في الربع الأول

ارتفعت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية لمجموعة تيكوم بنسبة 15% إلى 413 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة تيكوم بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 293 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.
ونمت الأرباح، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 439 مليون درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين بقي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 78%.
وعزت “تيكوم” الزيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النمو القوي لإجمالي الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 564 مليون درهم، بفضل معدلات الإشغال القياسية التي بلغت 91% كنتيجة لمستويات الطلب القوية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع قطاعات التأجير والخدمات.

وشهد نشاط الأعمال نمواص مستمراً عبر جميع القطاعات بفضل الظروف المواتية في مشهد الاقتصاد الكلي والتأثير الإيجابي للمبادرات والتدابير الحكومية الداعمة.
وارتفعت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية بنسبة 15% إلى 413 مليون درهم، نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر جميع فئات الأصول المدرة للدخل.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن المجموعة تمكنت من تحقيق معدل إشغال بنسبة 91% وهو الأعلى في تاريخ المجموعة، واقتربت بعض مجمعات الأعمال من بلوغ مستويات الإشغال القصوى.

وشهدت مستويات الطلب من العملاء الجدد عبر القطاعات الستة التي تركز فيها المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما بالنسبة للمساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والأصول الصناعية ، فيما بلغت معدلات الاحتفاظ بالعملاء ضمن قطاع التأجير الصناعي نسبة 98%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...