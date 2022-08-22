أرباح “السعودية للكهرباء” تتراجع 6,6% إلى 7 مليارات ريال في 6 أشهر

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، نتائجها المالية، حيث حققت إيرادات تشغيلية بلغت 32,93 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة بمبلغ 31,93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 3,1%، فيما بلغ إجمالي الربح 9,18 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 9,39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 2,2%، وبلغ الربح التشغيلي8,07 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 8,41 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 4%، أما صافي الربح فبلغ 7,02 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 7,52 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 6,6%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 252.7 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2022م.

وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 19,40 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بمبلغ 18,58 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 4,4%، فيما بلغ إجمالي الربح 6,54 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 6,45 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة ارتفاع 1,3%.

وأوضحت أن الربح التشغيلي بلغ 5,86 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 6,13 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 4,4% ، أما صافي الربح فبلغ 5,50 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 5,82 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بنسبة انخفاض 5,5%.

وبينت أن صافي الربح العائد للأسهم العادية عن الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران / يونيو 2022 وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 3,8 مليار ريال سعودي، بلغ 3,2 مليار ريال، وذلك مقابل صافي ربح بمبلغ 3,7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبناءً عليه، بلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي 0,77 ريال مقابل ربح 0,89 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت “السعودية للكهرباء” الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بشكل أساس، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وارتفاع مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع متوسط أعمار الذمم المدينة، مبينةً أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية عوض جزئياً عن الارتفاع في التكاليف التشغيلية المدفوعة بنمو الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” المهندس خالد القنون: “جاء الأداء المالي مدعوماً بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية من القطاع التجاري والصناعي والحكومي وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي بالمملكة خلال العام الحالي، وذلك إضافة إلى استمرار النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 202 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2022، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى أكثر 10,7 مليون مشترك”.

وأضاف المهندس القنون: “نحرز تقدماً جيداً باستمرارنا في ضخ الاستثمارات في تحديث الشبكة الكهربائية وأتمتتها، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية والتوسع الضروري للشبكة، إضافة إلى ذلك، تستمر الإصلاحات المالية والتنظيمية والهيكلية في إحداث تأثير إيجابي على عملياتنا وأدائنا التشغيلي وهذا يمكننا من المساهمة في أهداف قطاع الكهرباء المتمثلة في رفع جودة وموثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمستهلك النهائي، مع المساهمة بشكل إيجابي في الاستدامة البيئية بالتوافق مع خطط رؤية المملكة 2030”.

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