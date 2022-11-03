أرباح أكوا باور تقفز 110,3% إلى 883,4 مليون ريال في 9 أشهر

أعلنت شركة “أكوا باور” في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن زيادة في الأرباح بنسبة 110,3% إلى 883,4 مليون ريال في أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع أرباح قدرها 419,9 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام 2021.

أبرز النتائج المالية

وفي ما يأتي أبرز النتائج المالية للشركة:

بلغت أرباح الربع الثالث من العام الحالي 341,7 مليون ريال، مقابل خسائر تجاوزت 26,9 مليون الريال خلال الربع المماثل من العام الماضي.

بلغت حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة، 18221,356 مليون ريال، مقابل 8425.162 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

أسباب ارتفاع الأرباح

وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق يعود إلى :

انخفاض تكلفة التطوير والمخصصات والمشطوبات خلال الفترة الحالية.

انخفاض مخصصات الهبوط والمصاريف الأخرى خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مصروفات الدفع على أساس الأسهم والتي تم الاعتراف بها في الفترة المماثلة من عام 2021 بعد الاكتتاب العام.

الزيادة في الدخل التشغيلي والإيرادات بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع دخل الفوائد ومكاسب القيمة العادلة للمشتقات.

زيادة في رسوم الضرائب المؤجلة بسبب انخفاض قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي.

انخفاض في الإيرادات بسبب انقطاعات غير مجدولة في عدد من المحطات.