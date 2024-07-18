“أرامكو السعودية” تصدر سندات دولية بـ 6 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم الخميس، عن الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، وتبلغ قيمة الطرح 6 مليارات دولار. وكانت الشركة بدأت في إصدار سندات دولية متوسطة الأجل في 9 تموز / يوليو الجاري تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 30 ألفاً، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ.

ويبلغ عائد (الصك/ السند) 5.250% للسندات المستحقة خلال عشرة أعوام، و5.750% للسندات المستحقة خلال ثلاثين عاما، و5.875% للسندات المستحقة خلال أربعين عاما.

وتتضمن الصكوك شروط الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد.

وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدر، وخيار الاستدعاء الكامل، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة بناء على خيار حاملي السندات.

وستطرح السندات وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح.

وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن. لقبول السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.