أديس القابضة تتوقع أرباحاً بـ 3 مليارات ريال في 2024

توقعت شركة أديس القابضة، في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، أن تحقق أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 2.89 مليار ريال و3.04 مليار ريال لعام 2024 بزيادة تتراوح بين 35% و42% تقريباً على أساس سنوي. وذكرت أن عقدها الأخير في تايلاند إلى جانب العقد الآخر المرتقب في المنطقة يتميزان بمعدلات إيجار يومية أعلى من المتوسط الحالي لمعدلات إيجار منصات الحفر البحرية التابعة للمجموعة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الربحية بصورة إجمالية.

كما أعلنت أديس القابضة عن الاتفاق المشترك مع عميلها في السعودية على تعليق عمل 5 من بين 33 منصة حفر بحرية مرفوعة عاملة في المملكة بصفة مؤقتة لمدة قد تصل إلى 12 شهراً، وسيتم تشغيل إحدى المنصات التي يتم تعليق عملها في العقد الذي فازت به الشركة مؤخراً في تايلاند والمقرر أن يبدأ العمل في النصف الثاني من عام 2024، بينما تستعد منصة أخرى للعمل في مشروع آخر مرتقب في المنطقة.

وأشارت إلى أن التعليق المؤقت لنشاط المنصات الخمسة في السعودية سيدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام من تاريخ توقيع إخطار التعليق المتفق عليه بين الطرفين، أو بعد انتهاء المنصات من مهامها الجارية حالياً، أيهما أبعد. وستوفر آلية التعليق المؤقت لنشاط المنصات قدراً كافياً من المرونة أمام أديس القابضة يتيح للمنصات التي تم تعليق عملها أن تنهي المدة الإلزامية وفترة التمديد الاختياري للعقود الجديدة التي تفوز بها المجموعة قبل أن تستكمل العمل في السعودية بعد انتهاء التعليق.

وسيتم تمديد المدة الأصلية للعقود المعلقة بشكل تلقائي لفترة تساوي فترة التعليق لكل منصة، مما سيضمن الحفاظ على الأعمال المتراكمة المتبقية للعقود المعنية.