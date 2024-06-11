أبوظبي وبرمودا تدعمان تأسيس شركات الأصول الرقمية

وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا، اليوم، اتفاقية حول الأصول الرقمية تحدد إطار عمل للتعاون بين الطرفين لدعم إنشاء شركات الأصول الرقمية في المناطق الخاضعة لإشرافهما، وضمان الرقابة الفعالة عليها.

ويشمل هذا الإطار التعاون في المجالات التنظيمية وآليات الإشراف والمساعدة في عمليات التحقيق ومبادرات تعزيز القدرات.

وقال كريغ سوان، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في برمودا، إن “الاتفاقية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين السلطتين التنظيميتين، ودعم الابتكار وتطوير القدرات والموارد من خلال تفعيل سبل التعاون الدولي كما تساهم في تعزيز استقرار أسواقنا وإثراء الخبرات فيها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأصول الرقمية ونتطلع إلى المزيد من تبادل الخبرات والمعارف والتعاون التنظيمي لتهيئة وتحفيز بيئة نمو آمنة ومستدامة”.

واعتبر إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أن الاتفاقية “تؤكد التزامنا بتعزيز جهود التعاون وتبادل المعلومات بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا وتتشاطر السلطتان التنظيميتان الالتزام المشترك بقيادة الابتكار المسؤول في قطاع الأصول الرقمية”.

وتشمل الاتفاقية، مجالات إضافية للتعاون بما في ذلك المنشورات والمحتوى الإعلامي والكليات الإشرافية ومجموعات العمل والتدريب.