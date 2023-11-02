أبوظبي تطور أوراقاً مالية رقمية

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك “إتش إس بي سي” الشرق الأوسط المحدود عن تعاون مشترك، هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتطوير الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، وطرح مجموعة أكثر تنوعاً من منتجات سوق رأس المال بالشرق الأوسط.

وبحسب بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تستند المبادرة على المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره أسرع الأسواق المالية نموًا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقدمه بنك “إتش إس بي سي” من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى وخدمات التداول في أسواق رأس المال ومزايا تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشين “

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، إن التعاون مع إتش إس بي سي يؤكد التزام السوق بالمضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي ويعزز جهود تقديم منتجات مبتكرة للقاعدة الواسعة من المستثمرين.

وأشار إلى أن سوق أبوظبي المالي سيعمل مع “إتش إس بي سي” لتحديد إطار عمل لتقديم الأصول الرقمية مثل السندات الرقمية، من خلال منصة “إتش إس بي سي أوريون” للأصول الرقمية، حيث سيتم إدراج هذه المنتجات في السوق.

من جانبه، أكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، لبنك “إتش إس بي سي” الإمارات، أن مصرفه يعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نطاق واسع من خلال اعتماد تقنيات جديدة مثل “بلوك تشين” لدعم إصدار الأصول الرقمية وحفظها وإتاحتها للتداول.

وأشار إلى أن هذه التقنية ستساعد على تعزيز الكفاءة وتوفير فرص جديدة ومبتكرة للمستثمرين.

وتعد السندات الرقمية أدوات مالية يتم إنشاؤها وإدارتها باستخدام تقنية “البلوك تشين” والعقود الذكية لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال.

وسيتيح استخدام تقنية ’بلوك تشين‘ ترميز مجموعة واسعة من الأصول مثل الأسهم والعائد الثابت والعقارات والأسهم الخاصة ،كما سيمكن مجموعة كبيرة من المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، ما يعزز سهولة دخول أسواق الأوراق المالية.