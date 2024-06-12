أبل تزيح مايكروسوفت مجدداً عن صدارة أكبر الشركات العالمية

أصبحت شركة أبل مرة أخرى الشركة الأكثر قيمة من الناحية السوقية في العالم اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إزاحة مايكروسوفت من الصدارة، حيث مضت الشركة التي تصنع هواتف “آيفون” قدما في سباق للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أسهم “أبل” بنسبة 4% تقريباً إلى مستوى قياسي بلغ 215.04 دولار، مما منحها قيمة سوقية قدرها 3.29 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 3.24 تريليون دولار، لتتخلف عن شركة أبل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

ويأتي ارتفاع الأسهم في الوقت الذي يسجل فيه مؤشر ناسداك التكنولوجي مستوى قياسياً وسط علامات جديدة على تباطؤ التضخم.

وارتفعت أسهم شركة أبل أكثر من 7% في الجلسة السابقة، بعد يوم من كشفها عن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسينات البرامج لأجهزتها، وهي خطوة قال العديد من المحللين إنها ستعزز مبيعات “آيفون”.

وارتفعت أسهم شركة أبل نحو 12% حتى الآن في عام 2024، بينما أضافت مايكروسوفت نحو 16% وألفابت نحو 28%.

وارتفع سهم شركة “إنفيديا” التي تهيمن على صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي تفوقت لفترة وجيزة على القيمة السوقية لشركة “أبل” الأسبوع الماضي، بنسبة هائلة بلغت 154% هذا العام. وبلغت القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” 3.11 تريليون دولار.