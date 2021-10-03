الخبير الاقتصادي مدحت الزاير يكشف عن الوجه الجديد لإدارة الثروات والتوازن بين الإنسان والآلة

يشدد الزاير في حديث لـ “أريبيان بزنس” على أنه لا يوجد أي قطاع محصن ضد الاضطرابات، ولذلك هنالك أهمي كبيرة للدور الذي يضطلع به مديرو الثروات في كافة القطاعات الاقتصادية.

ويبدأ الخبير الاقتصادي بالقول انه ” من المسلم به أنه لا يوجد أي قطاع محصن ضد الاضطرابات، وغالبا ما يصطدم مديرو الثروات بالتغيرات العميقة التي تأتي كنتيجة للازمات المالية في بيئة السوق. فنجد أمورا مثل التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والمنافسة المتواجدة بين خبراء التكنولوجيا المالية، والبيئة التنظيمية الأكثر إحكامًا، وأسعار الفائدة المنخفضة، وزيادة التركيز على الاستثمار المسؤول اجتماعيا (SRI) تطفوا على السطح لتضع نموذج إدارة الثروات التقليدي موضع تساؤل”.

ويبين أنه من جهة أخرى، فقد دخل الابتكار في المشهد الاقتصادي محاولا إعادة تشكيل عملية إدارة الثروات. ومن المهم الإشارة إلى أنه وفي المجالات التي تتطلب المرونة وأحيانا التخصصية، يتطلب الأمر أن تكون التكنولوجيا مكملة لأنشطة مديري الثروات، ولا تستطيع تعويضهم بشكل كامل نظرًا لعدم وجود خوارزميات أقوى من الثقة. بشكلٍ عام، تبقى إدارة الثروات في المقام الأول عملاً بشريا.

التحول الضخم للثروات:

وعن التحول الضخم الثروات يشير على أنه في وقتنا الحالي، قد يكون التحول الديموغرافي هو أكبر تحول في صناعة إدارة الثروات وقد نكون شاهدي عصر على أكبر عملية نقل للثروات في التاريخ. فوفقًا لبحث حديث أجرته شركة Cerulli Associates فانه بحلول نهاية عام 2042، يتوقع ان يتم نقل ما يقدر بنحو 70 تريليون دولار من كبار السن إلى الورثة والجمعيات الخيرية وسيؤدي هذا الانتقال للثروات إلى إعادة تشكيل مشهد إدارة الثروات على مدار الربع قرن المقبل، وسيجبر المستشارين على تغيير نماذج أعمالهم وخدماتهم الحالية.

استراتيجيات المضي قدما:

استراتيجيات المضي قدما كما يصفها الزاير مهمة إذ يبين أن نجاح صناعة إدارة الثروات سيعتمد بالتأكيد على مدى قدرتها على تسريع عملية التحول الرقمي، وتقديم حلول متخصصة، وتطوير نماذج شاملة مرنة ومبسطة. فعلى الرغم من ميل الآباء للنظام الورقي، الا ان الأبناء يتجهون بشكل واضح نحو التخزين السحابي وتقنيات الوصول عن بعد ويميلون للتواصل عبر قنوات جديدة مثل WhatsApp.

ويضيف: مع تطور التكنولوجيا الرقمية وانتشارها في كل مكان، أصبح جيل الألفية أكثر اطلاعا وأكثر ارتباطا مع نفسه وزاد احتياجه للتواصل وللشفافية مع مديري ثرواتهم، ودائما ما يتوقعون أن يكون الأخير متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يعيش جيل الألفية الحالي في بيئة اقتصادية تنافسية للغاية، وبالتالي فهم أكثر حساسية للأسعار من كبار السن فهم لا يرون العالم بنفس الطريقة التي كان يراه بها آباؤهم. لا يميل المليونير الشاب للاهتمام بالملكية والإنفاق الباهظ. باختصار فإن النمو في الأصول الذي كان هدفا أساسيا لمديري الثروات على مر العصور السابقة بات غير كاف الآن.

ماذا يجب على مديرو الثروات فعله؟

يجيب الزاير بالقول: في وقتنا الحالي فان ما يجب على مديري الثروات التركيز عليه هو صناعة تجربة أفضل لأصحاب الملايين الشباب القادمين والتركيز على عملية بناء الولاء للعلامة التجارية. يجب عليهم التأكد من أن عملائهم جزءا لا يتجزأ من فلسفة العمل وما يلتحق بها من عمليات وأفكار.

ويضيف: يرغب أثرياء جيل الألفية في استخدام ثرواتهم لإحداث تأثير إيجابي على العالم على المستوى البيئي والمجتمعي. لذلك بات من الضروري أن تستمع صناعتنا إلى ما يريده الجيل الجديد، وتتوقف عن تبني نهج “مقاس واحد يناسب الجميع” الذي لم يعد مقبولا. مثال على ذلك هو توجههم نحو خلق المزيد من الوظائف الرقمية في جميع جوانب الحياة ودعم كل ما يجعل المجتمع مجتمعًا لا يعتمد على العملات الورقية ويميلون أكثر للاقتصاد القائم على المشاركة.

من الواضح تماما أن جيل الألفية الميسور متعطش للمعرفة من جهة ومستقل بشدة مع كم كبير من الثقة في قدراتهم الشخصية على القرارات الاستثمارية المهمة. وهذا الامر يجعلهم مستعدون للدفع مقابل الحصول على استشارات مالية عالية الجودة، ولكن مع نقاش دائم للتكاليف المترتبة.

جيل الألفية

يصف الخبير الاقتصادي الجيل الحالي بجيل الألفية، ويرى أن جيل الألفية الميسور يبتعد عن الاستثمار التقليدي ويتجه نحو نماذج جديدة مثل الاستثمار الاجتماعي ويميلون بشكل كبير لاستثمار أموالهم بشكل مباشرة في الشركات التي يثقون بها. ينظرون للعالم بمنظور خيري وثقافي ويؤمنون بأن نجاح الأعمال التجارية لا يمكن قياسه من خلال الأداء المالي وحده، بل يتداخل هذا النجاح بشكل كبير مع المهام الاجتماعية للشركة وخطط عملها.

مشددا على أنه يجب على المتخصصين الماليين مواءمة استراتيجياتهم الاستثمارية مع قيم العملاء، أو المخاطرة بالتخلف عن الركب. مع عدم اغفال حقيقة أهمية رفع مستوى الأداء عندما يتعلق الأمر بالتأثير على الاستثمار وتحسين قدرتهم على الجمع بين النصائح الشخصية وأدوات الاستثمار الذكية.

مستشارين لا مدراء

يختتم الزاير حديثه بتسليط الضوء على واحد من الحلول الممكنة لإدارة الثروات مبينا أنه “حان الوقت الان لتغيير كيفية تقديم خدماتنا للعملاء وبات من المهم ان نفكر كمستشارين لا كمدراء. باختصار، لدى مستشاري الثروات حاليا فرصة ذهبية لوضع العميل في قلب الحدث كما لم يحدث من قبل. كل ما هو مطلوب هو إيجاد نقطة التوازن الصحيح بين الإنسان والآلة وحينها سنكون ممثلين لهذا النوع من التغيير الإيجابي الذي يريده جيل الألفية”.