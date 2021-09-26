السعودية سارة أبوداود مصممة المجوهرات: عملائي أكبر مسوقين لي وبعض القطع تصل قيمتها إلى 10 مليون ريال.

كانت بدايات المصممة ساره أبو داود؟

— أشعر بفخر بأن بداياتي كانت من جدة، وكان أهم شيء عندي هي بداية المشوار لكي أثبت نفسي بين أهلي وصديقاتي. وتوسعت شيئا فشيء، إذ كانت البداية خارج السعودية من دبي ومنها انطلقت للعالمية، ولا أنسى الفضل لبلادي السعودية ومدنية جدة التي بدأت منها.

كيف بدأت معك فكرة العمل بالمجوهرات؟

كانت البداية من تأملاتي في السوق أثناء فترة تسوقي وتركيزي على المقتنيات والمجوهرات فنشأ لدي حلم بتكوين براند (علامة تجارية) خاصة بي، لأنني عندما أتسوق كنت أبحث عن علامة تجارية تكون مميزة وتلبي ذوقي وسعرها معقول فمن هنا أتت فكرة تصميم المجوهرات.

ما سبب اختيارك مجال تصميم المجوهرات؟

— محبتي لهذا المجال كشف لي بعض المهارات التي املكها إضافة إلى طموحي في النجاح عموما. كما أن دراستي ساعدتني أيضا في هذا المجال.

ما سبب اختيارك “ياتاغان” كاسم لعلامتك التجارية، وماذا يعني؟

— معنى كلمه ياتاغان هو الخنجر باللغة الأعجمية، وحرصت على اختيار اسم مختلف ولكن يرمز أيضا للبيئة السعودية فكان “ياتاغان” خنجر مقارب للسيفين مع النخلة في شعار بلادي السعودية.

برأيك ما أفضل أنواع المجوهرات؟

— بالنسبة لي نوع المجوهرات أكثر ما استخدمه هو ذهب ايطالي عيار 18 والألماس طبعا والزمرد والياقوت، ويعتمد ذلك على فصول السنة.

ماذا عن دراستك الأكاديمية؟

— بالنسبة للدراسة أنا درست في IGI اللي وهو معهد الجيولوجيا العالمي وGIA وهو معهد الجيولوجيا الامريكي.

كما حصلت على أعلى الشهادات GG وAGB ودرست الألماس المصقول والألماس الخام كما درست الأحجار الكريمة ودرست تصميم المجوهرات فأخذت أعلى الشهادات في هذا المجال لأنه في غاية الأهمية أن ترتبط الخبرة بالعلم، فلا غنى عنهما.

وكيف جاءت فكرة البراند؟

— حينما بدأت البراند لم تكن الفكرة واضحة او الخطة مرسومة من السابق، كانت فكرة صغيرة تبلورت مع رغبات العملاء ومع الضغوطات اليومية توسعت تدريجيا إلى أن وصلت إلى فكرة البراند الحقيقية التي أرغبها ويرغبها العملاء

ما الصعوبات التي واجهتك بداية مشوارك؟

— بالنسبة للصعوبات وللتحديات الشيء حينما يكون صغير تكون تحدياته صغيرة بمعنى أنه في البداية كانت المشاكل أصغر والمتطلبات للعمل قليلة والمواد كانت اقل متطلباتها من الناحية النظامية، وكل ما كبر البراند تكون تحدياته أكبر والمادة أكبر والوقت الذي نحتاجه يكون أكبر وطبعا الآن العلامة التجارية مسجلة نظاميا، وكان ذلك يأخذ وقت أطول في السابق أم الآن فالأمور أسهل بكثير، وأنا سعيدة جدا بالتطور المتلاحق في الأنظمة الداخلية التي تساعد في فتح مجال أوسع للمستمرين المحليين والدوليين.

كما أن هنالك إشكالية أخرى تتمثل في حقوق الملكية الفكرة فرغم الأنظمة الصارمة المطبقة، إلا أن هنالك من يستطيع أن يتجاوزها من خلال عملية تقليد العلامات التجارية. وهذا جانب يصيب بالإحباط في بعض الأحيان. فمثلي من أجتهد وتغرب عن بلده وتعلم ثم يجد من يقلد فكره.



ما الشيء الذي تفخرين به في عملك الحالي؟

— أنا جدا فخورة أن الشركة تعتبر 100% وطنية سعودية والموظفين الذين يعملون بها سعوديين وسعوديات مؤسسة نظامية 100% من كل ناحية. بنظري أكبر تحدي واجهته أن اختار فكرة صغيرة وأسعى لتطويرها حتى أصل للعالمية وهو ما حصل معي، وافخر بذلك كسعودية.

ماهي نصائحك لسيدات ورائدات الأعمال التي تقدميها لهم؟

أنصح الجميع بالجمع بين العلم والخبرة حتى يحققوا النجاح المرجو في المجال الاقتصادي. رغم أهمية التسويق إلا أن علامتي التجارية يروج لها عملائي لجودة المنتج والعناية التي يجدونها وأستطيع ارجع ذلك للعلم والخبرة التي وُفقت في الحصول عليهما.

ماهي أسعار المنتجات التي تعرضونها؟

بصورة عامة أسعارنا تتراوح من 2000 إلى 5000 ريال وأيضا تصل إلى مستوى (20000) ريال ومعظم الهدايا التي يقتنيها عملائنا في هذه الحدود، ولكن لدينا منتوجات باهظة الثمن من ياتاغان تصل قيمتها من مليون -عشرة مليون ريال

هل تتأثرون ببورصة أسواق الذهب والمجوهرات العالمية؟

بكل تأكيد نتأثر بأسعار البورصة العالمية للذهب والمجوهرات من حيث سعر التكلفة للمنتج والمواد الخام وهناك تكاليف كثيرة ..ونحن كماركة وبراند معروف. لدينا مصروفات كثيرة متعددة منها سعر المواد الأولية وسعر التصاميم والرواتب وتكاليف الاعلانات والجانب الدعائي والتسويقي في شتى وسائل الاعلام وخاصة السوشيال ميديا ورواتب الموظفين وخلافه …وبالتالي زادت نسبيا أسعارنا لتغطية مصروفات التكلفة الزائدة ..الجميل عملائنا متفهمون للوضع ولم تنقص مبيعات بسبب هذه الزيادة لثقة عملائنا بجودة منتوجاتنا من ياغاتان براند