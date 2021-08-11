نورة الفيصل...رائدة تصميم المجوهرات في السعودية ومنتجة العلامة "نون"

بحسب عدد من الخبراء فإن حجم السوق السعودي المحلي في تجارة الذهب والمجوهرات يتجاوز الـ45 مليار ريال سنويا، وحجم المبيعات تقدر بـ50 طنا من الذهب في المملكة سنويا، فيما تقدر القيمة السوقية في كل دول العالم للذهب والمجوهرات تريليون ريال سنويا، فيما.

تحتل السعودية المركز الرابع على مستوى العالم في حجم سوق الذهب، بعد الصين والولايات المتحدة والهند، والمركز التاسع في حجم سوق المجوهرات.

عن موضوع تصميم الذهب والمجوهرات نتحدث إلى شخصية تعد من أبرز شخصيات المجتمع السعودي، وهي تتخصص في تصميم المجوهرات الفن الراقي الذي يحتاج إلى شخص ذو إحساس فني عالي وخيال واسع يستطيع من خلالهما الخروج بمنتج جاذب.

الأميرة نورة لم تنجح فقط في تصميم المجوهرات بل تمكنت من تجهيز منتجها الخاص “نون” الذي بات علامة تجارية خاصة بها.

عندما سألنا الأميرة نورة عن كيفية دخولها لمجال تصميم المجوهرات، تقول: ” انا لم أختر تصميم المجوهرات، التصميم اختارني”. وتضيف: “درست أدب إنجليزي في جامعة الملك سعود وتخرجت بنية أن أكون معلمة على مستوى جامعي، وكان التصميم والفن عبارة عن هواية”.

الأميرة نورة توجهت بعد التخرج لمدة عام إلى إنجلترا، وتبين ” ذهبت لأستكشف مجالات التصميم والفن علما بأن المجالات المتوفرة للمرأة في السعودية في تلك الفترة كانت محدودة، إضافة إلى أن التصميم الداخلي كان من المجالات الحديثة في السعودية”.

تصف الأميرة نورة الوضع في تلك الفترة فتقول: “أحسست ان هذا المجال ممكن أن يجمع اهتماماتي، وقررت دراسته في إنجلترا”. وتكشف أنه طُلب منها من بعض الأشخاص المشاركة في احدى معارض المجوهرات في لندن، وهو ما دعاها لتصميم أكثر من قطعة من الجواهر واصفة ذلك بأنه البداية لها في مجال تصميم المجوهرات.

وحول ما يعني لها دخول عالم الأعمال والاقتصاد من خلال متجرها الأول للمجوهرات الذي أنشأته 2014 في العاصمة الفرنسية باريس، تقول الأميرة نورة: “انا جدا فخورة باني أسست شركة وفتحت محل ونافست المجتمع التصميمي الفرنسي للمجوهرات بالتحديد، لأنه مجتمع راقي جدا ومعروف عالميا في هذا المجال، واستطعت ان استمر فيه”.

وتضيف ” كنت بصراحة في البداية جدا مترددة، إذ شعرت بأنها خطوة كبيرة بالذات لأنها كانت بداياتي، ولكن الحق يقال الذي شجعني في ذلك والدي “رحمه الله” بكلمته التي دفعتني عندما قال “روحي نافسيهم في ديارهم”.

لكل مصمم طريقة يستوحي بها تنفيذ التصميم الذي يقوم عليه، وتبين الأميرة نورها أنها تستوحي تصاميمها من تجاربها والبيئة من حولها وتشرح ذلك بالقول: ” على سبيل المثال رحلاتي حول العالم وتجاربي فيها، وأيضا من قراءاتي، فكل ذلك له أثر على تصاميمي، وعلى الشخص دائما ان يطور نفسه وهذا التطور ينعكس على تصميمه”.

وعن سوق المجوهرات في السعودية وتقييمها لنشاطه تبين الأميرة نورة أن سوق المجوهرات في السعودية قطاعين، الأول متعلق بالسوق التاريخي المعروف بسوق الذهب وهو غني عن التعريف، والقطاع الثاني الجديد يتمثل في المجوهراتية من الشباب والشابات المبتدئين والناشئين، منهم من استطاع ان ينجح على الصعيد السعودي والخليجي وايضا منهم من وصل العالمية. وتبين أنه توجد فئة كبيرة موجودة في حاجة ماسة للدعم بالتحديد من الناحية الصناعية في عدم وجود البنية التحتية التي تدعمهم.

وتؤكد الأميرة نورة أنها تسعد عندما ترى هذه فئة الرواد في سوق المجوهرات يتواصلون بعضهم ببعض ليقوموا بحل المشاكل وتجاوزها بأنفسهم، مشددة على أنها متفائلة بقدرتهم على تفادي كل الصعوبات التي تواجههم.

للأميرة نورة مخططات مستقبلية في تصميم المجوهرات وتشير لها بالقول إن “أول وأهم خطة مستقبلية هي أن تكون صناعتي في السعودية بحيث أن تكون فعلا علامة سعودية من الفكرة الى المنتج النهائي”. مضيفة أن أهم الخطط هي دعم البيئة التصميمية المحلية بجميع أنواعها عن طريق أظلال وهناك خطط ومشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا”.

اتسعت قاعدة العملاء لدى الأميرة نورة، بعد أن كانت مقتصرة على العائلة والدائرة الخاصة بها في البدايات، وهو ما دفعها لتدشين علامة نون الخاصة بها في باريس. ولكن كيف تحافظ الأميرة على المستوى المتميز للعلامة، وطريقة التوسع في قاعدة العملاء؟

تعلق الأميرة على ذلك بالتأكيد أن ذلك مرتبط بالجودة للمنتج وتضيف “ذا كان المنتج جودته عالية أظن ان العمل يتكلم عن نفسه، فلا يوجد ما يستدعي ان يتم دفع مبالغ مهولة للدعاية عن المنتج، وأنا عن نفسي ليس لدي غير انستقرام، ولا أهدف ان يكون لدي عشرات المحلات في بلدان مختلفة. الفئة المستهدفة لمنتجي معروفة وكذلك احتياجاتهم فعلي أن اطور منتجي حسب هذه الاحتياجات والمقصود أنى لست مثل ما يقال “ارغب في ان اقتحم العالم” بالعكس كل ما ارغب فيه أن يكون مستوى مجوهراتي عالي وأن أطور تصاميمي وهذا في نظري أقوى أنواع الدعاية، وبذلك تتوسع قاعدة عملائي بطريقة عضوية.