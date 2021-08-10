مجلس الذهب العالمي: نحنُ مُؤثرون

وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تُبقي البنوك المركزية كافة جُزءً من احتياطياتها بعيداً عن تقلبات أسعار صرف العملات، والاضطرابات السياسية والاقتصادية، لهذا شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة، في حين كان من النادر أت تُحقق بنوك الاستثمار فرادى إيرادات تزيد على مليار دولار في السلع الأولية بالأعوام القليلة الماضية، وإن أيًا منها لم يحقق قط أكثر من نحو 600 مليون دولار في المعادن النفيسة في عام واحد، في نظر خبير الأسواق في جورج كوزنتسوف.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حائزي الذهب عالميا، مُستحوذاً بنك جيه بي مورجان، على نصف إيرادات 10 بنوك أمريكية من تجارة الذهب وباقي المعادن النفيسة، حتى منتصف نوفمبر2020م.. وعربياً كانت السعودية الأولى والـ 16 بين كبار الملاك العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، بنسبة 23.5 % من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية العام الماضي، أي 323.1 طن، بما يُعادل نحو 0.92 % من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.24 ألف طن من الذهب، في حين يمتلك العرب نحو 1375.5 طن أي ما يعادل نحو 3.9 % من الاحتياطي العالمي..

بالفعل دفعت الجائحة التوجهات الاستثمارية نحو الذهب، في ظل حالة عدم اليقين التي اعترت الاقتصاد العالمي، هربًا من اضطرابات أسواق المال وأسعار العملات وتراجع أسعار الفائدة، وهو ما عزز قيمة المعدن الأصفر كاستثمار آمن على المدي المتوسط والطويل في عام 2021، خاصة مع فترات جني أرباح للاستفادة من الصعود القياسي الذي حققه في العام الماضي.

ولا شك أن الـذهب الـ”الملاذ الآمن” بشكل عام، بغض النظر عن الأحداث والتقلبات الصحية والاقتصادية والسياسية المختلفة، هو الوسيلة الآمنة للاستثمار في كل وقت..