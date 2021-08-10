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مجلس الذهب العالمي: نحنُ مُؤثرون

خالد الجاسر

فرض الوباء صراعًا كبيرًا بين دول العالم وبنوك الاستثمار العالمية المُتخصصة في تجارة الذهب والمعادن النفيسة، في عالم يُطلق عليهم “عمالقة الذهب”، مًشكلاً كوفيد 19 منفعة غير متوقعة للثروة، خاصة لبنوك الاستثمار التي تتعامل في الذهب والفضة وغيرهما من المعادن النفيسة، عاكساً نسب من المشتريات الضخمة من قبل المُستثمرين كـ “ملاذ آمن” للمعادن الثمينة منذ عصور غابرة”، وأصبح في العصر الحالي نشاطًا تجاريًا عالميًا يمارَس في كل القارات، باستثناء القارة القطبية الجنوبية ولأسباب مختلفة، لتكتسي طابعا أكثر تنوعا على المستوى الجغرافي، مقارنة بما كانت عليه حتى قبل بضعة عقود، لذا تم إنشاء مجلس للذهب العالمي وحصره في الدول التي تمتلكهُ، مانحاً الدول أمانا خلال الأزمات المالية وآخرها “كورونا”، حيثُ يُعد احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية مؤشرا للقوة الائتمانية للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين، ليكون فيروس كورونا منفعة غير متوقعة للثروة، لبنوك الاستثمار التي تتعامل في الذهب والفضة وغيرهما من المعادن النفيسة، وفق وكالة “رويترز”، وأن بنك “جيه بي مورجان” كان المهيمن مع نمو حصته في السوق، وجنى أكثر من 1.5 مليار دولار هذا العام وقد يتحدى “جولدمان ساكس” على لقب صاحب أكبر دخل.. علماً بأنه “لا يوجد سقف معين للارتفاع يُمكن توقعهُ”، كتوقعات المتخصصين والبنوك الاستثمارية.

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مجلس الذهب العالمي: نحنُ مُؤثرون
المختص والمحلل الاقتصادي خالد الجاسر

وكونه مخزنا آمنا للقيمة، تُبقي البنوك المركزية كافة جُزءً من احتياطياتها بعيداً عن تقلبات أسعار صرف العملات، والاضطرابات السياسية والاقتصادية، لهذا شهدت مشتريات واسعة للبنوك المركزية تحوطا ضد الأزمة، في حين كان من النادر أت تُحقق بنوك الاستثمار فرادى إيرادات تزيد على مليار دولار في السلع الأولية بالأعوام القليلة الماضية، وإن أيًا منها لم يحقق قط أكثر من نحو 600 مليون دولار في المعادن النفيسة في عام واحد، في نظر خبير الأسواق في جورج كوزنتسوف.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حائزي الذهب عالميا، مُستحوذاً بنك جيه بي مورجان، على نصف إيرادات 10 بنوك أمريكية من تجارة الذهب وباقي المعادن النفيسة، حتى منتصف نوفمبر2020م.. وعربياً كانت السعودية الأولى والـ 16 بين كبار الملاك العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، بنسبة 23.5 % من احتياطيات الدول العربية من الذهب بنهاية العام الماضي، أي 323.1 طن، بما يُعادل نحو 0.92 % من الاحتياطيات العالمية البالغة 35.24 ألف طن من الذهب، في حين يمتلك العرب نحو 1375.5 طن أي ما يعادل نحو 3.9 % من الاحتياطي العالمي..

بالفعل دفعت الجائحة التوجهات الاستثمارية نحو الذهب، في ظل حالة عدم اليقين التي اعترت الاقتصاد العالمي، هربًا من اضطرابات أسواق المال وأسعار العملات وتراجع أسعار الفائدة، وهو ما عزز قيمة المعدن الأصفر كاستثمار آمن على المدي المتوسط والطويل في عام 2021، خاصة مع فترات جني أرباح للاستفادة من الصعود القياسي الذي حققه في العام الماضي.

ولا شك أن الـذهب الـ”الملاذ الآمن” بشكل عام، بغض النظر عن الأحداث والتقلبات الصحية والاقتصادية والسياسية المختلفة، هو الوسيلة الآمنة للاستثمار في كل وقت..

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