أسهم الإمارات ترفع مكاسبها إلى 12.3 مليار درهم خلال جلستين

واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تحسنها لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن شهية التداول خاصة من قبل المؤسسات

وام- واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تحسنها لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن شهية التداول خاصة من قبل المؤسسات، وذلك رغم عمليات المضاربة التي شهدتها التعاملات، الأمر الذي رفع مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى 12.3 مليار درهم خلال جلستين.

وانعكس ارتفاع وتيرة التعاملات على السيولة المتداولة في الأسواق، التي بلغت قيمتها نحو 365 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 180 مليون سهم أبرمت من خلال 5097 صفقة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع إلى مستوى 4806 نقاط بزيادة نسبتها 0.9%، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند نفس مستواه السابق وهو 2536 نقطة.

وتوسعت قائمة الأسهم الرابحة في جلسة الثلاثاء، رغم استمرار تركز الجزء الأكبر من السيولة على شريحة من الأسهم القيادية، ونجح سهم بنك الإمارات دبي الوطني ببلوغ مستوى 12.10 درهم، وتبعه في نفس الاتجاه سهم بنك دبي الإسلامي الصاعد إلى 5.40 درهم، بالإضافة إلى سهم أرامكس 3.19 درهم.

وفي سوق العاصمة أبوظبي، عاد النشاط إلى سهم الاتصالات المرتفع إلى 15.42 درهم، وسهم بنك أبوظبي الأول إلى 14.04 درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي 5.59 درهم، إلى جانب سهم الدار 2.10 درهم.