صندوق مانري لوجيستكس ينضم إلى بورصة ناسداك دبي

أودع صندوق مانري لوجيستكس أسهمه في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لبورصة ناسداك دبي في خطوة من شأنها توسيع خيارات للمستثمرين المؤهلين.

وام- أودع صندوق مانري لوجيستكس - الشركة الإستثمارية الخاصة القائمة بدبي - أسهمه في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لبورصة ناسداك دبي لتوسع بذلك الشركة خيارات الاستثمار للمستثمرين المؤهلين.

ويقوم مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي بالاحتفاظ بالأسهم المودعة من قبل شركة مانري لوجستكس نيابة عن المساهمين في بيئة ائتمانية كما يسهّل مركز إيداع الأوراق المالية عمليات تحويل ملكية الأسهم بين المستثمرين.

وصندوق مانري هو صندوق خاص للإستثمار العقاري أطلقته مجموعة "بالمون جروب" في دبي عام 2018 وتديره "دلما كابيتال "ويركّز الصندوق بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية في مواقع مثل المنطقة الحرة بجبل علي ومجمّع دبي للاستثمار ودبي الجنوب.

وبعد قرع جرس افتتاح السوق في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بهذه المناسبة، قال مانوهار لاهوري مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بالمون جروب إن صندوق مانري يركز على عقود الإيجار المستقرة وطويلة الأجل للخدمات اللوجستية والعقارات التجارية تماشيا مع سوق التجارة الإلكترونية التي تشهد نموا سريعا وهي استراتيجية تركّز على تحقيق المزيد من العوائد المرتفعة والإلتزام بالمحافظة على رأس المال حيث تمثل هذه الخصائص عوامل جذب تستقطب المستثمرين الإقليميين والدوليين خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وأضاف أن إيداع الأسهم في مركز إيداع الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي يساهم في توطيد علاقة مانري مع المستثمرين إذ توفّر البورصة بيئة مميزة ذات رؤية عالمية.

وتعد دولة الإمارات أكثر أسواق التجارة الإلكترونية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يبلغ معدل انتشارها 4.2 بالمائة تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 3.8 بالمائة وفقاً لشركة بين آند كومباني.

وأشار زكاري سيفاراتي الرئيس التنفيذي لشركة "دلما كابيتال" إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية الإقليمية بحلول عام 2022 مع تزايد الإقبال على مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون ونون وغيرها، معتبراً أن نمو التجارة الإلكترونية يدعم الطلب المتزايد على العقارات اللوجستية والمستودعات الصناعية ومراكز توزيع الطلبات.

ويدعم مركز إيداع الأوراق المالية في بورصة ناسداك دبي تنفيذ مجموعة متنوعة من إجراءات الشركات بما في ذلك سداد المدفوعات إلى المساهمين وتوفير روابط وثيقة مع مراكز الإيداع الدولية، وتتم عمليات نقل ملكية جميع الأسهم في مانري في البورصة داخل مركز الإيداع.