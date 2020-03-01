بورصة الكويت تعلق التداول لتراجع المؤشر

تداول يوم الأحد شهد إغلاق قاعة التداول الرئيسة للحد من التجمعات، حرصًا على السلامة العامة.

واس- أعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول في السوق الأول إلى نهاية جلسة تداول اليوم لتراجع مؤشره بنحو 10 في المئة مع إلغاء مزاد الإغلاق.

وقالت شركة البورصة على موقعها الإلكتروني "إن إيقاف التداول في السوق الأول لايؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيس بشكل تلقائي ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيس إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله".

وكانت بورصة الكويت أعلنت أمس أن التداول في جلسة الأحد سيكون كالمعتاد على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسة وإجلاء كل مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات، حرصًا على السلامة العامة.

وأوضحت البورصة في بيان صحفي أنه سيتم السماح للمتداولين بالتوجه لمكاتب الوساطة المالية لإنجاز معاملاتهم، مشيرةً إلى أنها اتخذت كل الاحتياطات في هذا الصدد ووفرت معقمات للأيدي في الأماكن الأكثر حيوية في المبنى.