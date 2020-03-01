مكاسب للبيئة ولشركات وأطراف عديدة من فيروس كورونا المستجد

حقق الذعر الزائد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 مكاسب لشركات وجهات عديدة مثل انحسار التلوث من سماء منطقة ووهات بحسب ما أظهرته صور لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا

والتطقت ناسا صورا فضائية أظهرت حجم التلوث بين يومي 10 و 20 يناير الماضي فيما انحسرت تلك الغمامة خلال الاسبوع الممتد بين 20 و25 فبراير الماضي.

من جانب آخر، كسبت شركات تؤمن خدمات التواصل والعمل عن بعد فضلا عن الترفيه المنزلي مثل شركة نتفليكس وسلاك وشركة الجيم المنزلي Peloton، وفقا لـ جي سي إوهير وهو محلل في مؤسسة إم كي إم بارتنرز الذي أشار بالقول إلى أن شركته حالت تحديد المنتجات والخدمات والشركات التي يمكن أن تستفييد من توسع الحجر الصحي وانتشار المخاوف من فيروس كورونا بحسب ما نقلته سي إن بي سي.

وحقق سهم «نتفليكس» ارتفاعاً جعلها من الشركات النادرة التي سجلت أرباحاً في «زمن الكورونا»، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 0.8% وسط تراجع الأسهم بمستوى 8.3 % ، ضمن مااعتبر أسوأ عمليات بيع في وول ستريت منذ ما يقرب من تسع سنوات.