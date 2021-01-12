شركة من الإمارات تغطي خدماتها 164 بلداً حول العالم

كشفت بينو تكنولوجيز وهي شركة تقنية ناشئة تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن وصول الخدمات التي توفرها منصة “بينو” لتأجير السيارات عبر الإنترنت إلى 164 بلداً حول العالم بعد إطلاقها في نوفمبر 2019.

وبات بإمكان مستخدمي منصة بينو استئجار السيارات في أكثر من 60,000 وجهة مختلفة في 164 بلدا حول العالم مثل دول أوروبا وإفريقيا، التي تتيح استئجار السيارات من أي مكان تتواجد فيه شركات تأجير السيارات الرئيسية، سواء في المطارات أو المراكز التجارية أو أرجاء المدينة المختلفة.

وقد بدأت منصة “بينو” عند انطلاقتها بتوفير خدماتها داخل الإمارات فقط ولسكان الإمارات، أما اليوم فبإمكان المواطنين من أي دولة في منطقة الشرق الأوسط عموما، والخليج العربي خصوصا، الاستفادة من خدمات “بينو” عند تجولهم بين 164 بلدا حول العالم، وتنوي الشركة توسيع خدماتها وتوفيرها أمام مستخدمي الدول الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتوفير خدمات منصة “بينو” حول العالم وبأسلوب يناسب كل دولة.

من ناحية أخرى، بدأت شركة بينو بتوفير خدمتها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني www.beno.com، وذلك بعد أن اقتصرت خدمتها في البداية على التطبيق الخاص بالأجهزة المحمولة فقط، وتساعد هذه الخطوة على تبسيط عملية حجز السيارات وجعلها أكثر مرونة وانسيابية.

وبدوره المناسبة، قال أحمد إشتيّة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بينو تكنولوجيز: “تمثل الإمارات بيئة رائدة للشركات الناشئة، فقد نجحنا خلال فترة وجيزة من العمل في الإمارات في التحول من شركة تقنية ناشئة محلية إلى منصة عالمية توفر خدماتها في دول عديدة حول العالم، وإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح من خلال العمل مع الشركاء والمستثمرين في المنطقة والذين أظهرو حماسا منقطع النظير لهذا المشروع”.

وقد حصلت “بينو” مؤخرا على شهادات عالمية من جهات رئيسية في قطاع السفر والسياحة مثل اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) و ترافيل بورت (Travelport) وهيئة المعايير العالمية لصناعة الطيران (ISSP)، مما يمكن منصة بينو من التعامل مع كبرى الشركات في مجال السفر والسياحة عبر كود (رمز) موحد، ويعزز ثقة المستثمرين فيها نتيجة للمعايير الأمنية والتقنية العالية التي تتمتع بها المنصة.

وعلى الجانب التقني، قال ياسر الحسن، رئيس قسم التقنيات لدى بينو تكنولوجيز: “سنواصل دعم قدرات الشركات على الاستثمار في مناطق جديدة من خلال الحلول التقنية المبتكرة. إننا نزود عملاءنا ببيانات دقيقة ومصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم، وذلك بالاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي ضمن حلول AWS Lake Formation التي ترسم معايير جديدة وغير مسبوقة في توفير بيانات المركبات”.

واختتم أحمد إشتيّة قائلا: “تتميز منصة بينو بمطابقتها لأعلى المعايير التقنية المعتمدة، وتمثل بيئة عمل جاذبة للمهارات الشابة من الباحثين عن العمل في مشروع تقني واعد انطلاقا من الإمارات ووصولا للعالم بأسره”.