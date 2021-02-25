خسارة شاب إماراتي لمنصب رفيع تدفعه للنجاح ولجني الملايين بنكهات الشاي الطيبة

يروي الشاب الإماراتي لأريبيان بزنس كيف كانت مسيرة حياته مألوفة ، من حصوله على وظيفة تلاها ترقيه لمنصب قيادي بسرعة، ومع مؤهلات عليا في القطاع المالي، سرعان ما ترأس شركة تأمين كبيرة لسنوات، لكن الشركة المدرجة تم الاستحواذ عليها وجرى تسريحه نتيجة الاندماج.

ويوضح بالقول:” اعتقد أنني في موقع قوي وصلب جدا رغم أنني وصلته بسرعة، لكن تسريحي من العمل بدلا مسار حياتي ولم يكن تقبل البطالة أمرا سهلا.

ويصارح أريبيان بزنس بالقول إن مرحلة التسريح جلبت معها فترة الاكتئاب، ودامت 3 أو 4 أشهر، وكان غير قادر على تصديق ما حصل له. ويبدو أنه اتبع الفلسفة الإنكليزية بسعيه للحصول على الراحة من كوب شاي. ويبدو أن تلك الخطوة أهدته ملايين الدراهم، ويلفت قائلا إن الاسترخاء الذي جلبه تناول كوب الشاي منحه راحة ذهنية لافتة مع شعور إيجابي مريح، وبدأ بالتفكير بعمل شيء خاص لنفسه ولعائلته. وهكذا ولدت فكرة شركة الشاي باسم الشعور الطيب (فيل جود تي) @feelgoodteaco

وما كان مجرد هواية بالشغف الشخص بالشاي خلال أسفاره العديدة حول العالم في مهام عمله السابق، تحول فجأة إلى فكرة لشركة ناشئة للشاب الإماراتي الذي أطلقها من منزله في ديسمبر 2019.

ويوضح قائلا إنه لاحظ عدم توفر أنواع الشاي الخام غير المعلب بأكياس جاهزة، ولا يوجد سوى علامات قليلة معروفة، وتكشفت أمامه هذه الثغرة.

يعترف محمد أن فكرة المبادرة بتأسيس شركة ناشئة لم تكن واردة في باله ولم يخطر له من قبل أن يؤسس شركة، ولولا تعرضه لخسارة وظيفته لما كان قد قام بذلك.

أصبحت الشركة تقدم أصناف الشاي من مختلف أنحاء العالم، من الصين والهند وسيرلنكا حتى ألمانيا وجنوب أفريقيا مع هدايا من علب الشاي المزينة بطرق فنية وإكسسوارات شرب الشاي.



وكشف الهواري أن المبيعات الأولية في أول شهر حين أطلق الشركة كانت بحوالي 2000 درهم ، وارتفعت إلى 15000 درهم في يناير 2020. ومع ذلك لكن ذلك تغير حين اكتشف قوة التسويق والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول:” حين كنت رئيسا للشركة كنت أعتمد على قسم التسويق للقيام بمهام الدعاية وكان هناك قسم الشؤون المالية وكان لدي 20 شخصًا في قسم التمويل، و كان لدي مجموعة من الشركات التي تعمل لدينا وتقوم بعمل العلامات التجارية لشركتنا في عملي السابق أما الآن فلم يعد لدي أي من ذلك ، كنت وحدي في هذه الشركة التي أسستها بنفسي، وببطء ، تمكنت من تحقيق النجاح بإعلانات على منصات مثل فيسبوك وانستاغرام وسناب تشات وغوغل أيضا”

ويقول إنه كان ينفق حوالي 3000 درهم إماراتي في اليوم على الإعلانات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي واعترف “بحدوث انفجار هائل في المكاسب خلال ذروة أزمة كوفيد العام الماضي في شهري مارس وأبريل ، والتي شهدت زيادة في المبيعات من من 25.000 درهم إلى 515.000 درهم في ذروتها

ويقول محمد الهواري عن ذلك:”كنت دائمًا ضد وسائل التواصل الاجتماعي، وكنت أرى فيها مجرد أشخاص يمعنون النظر إلى صور بعضهم وتروق لهم. كانت الأمور تبدو مزيفة ومصطنعة بهدف تحقيق أكبر أعداد المشاهدة ولكن بعد النظر إلى الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من منظور الأعمال التجارية ، فالأمر يبدو مثيرا جدا، إذ يمكنك وضع منشور والوصول إلى ألف شخص على الفور.”

حققت الشركة مبيعات بقيمة 4.6 مليون درهم بنهاية العام.

الهواري ، الذي قال إنه “أنفق كل ما يملكه في شركته، ولم يستثني حتى مدخراته الشخصية، واليوم يوظف 15 موظفًا ويبحث حاليًا عن تمويل من خلال صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسع في عمليات الشركة ، مع إمكانية النظر في فتح مراكز تسليم وتوصيل في المنطقة وفي منافذ البيع بالتجزئة، أو حتى لإطلاق المنتجات في محلات السوبر ماركت ، أو لإنشاء اسلوب عمل بالامتياز.

وبعد هذا النجاح يقول أحمد إنه وصل لمرحلة حاسمة تستدعي وضع استراتيجية مناسبة.

الأمر يستدعي كوبا من الشاي الآن!

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