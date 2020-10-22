المبادرة السعودية في تطوير الذكاء الاصطناعي ومنافسة القرن

“أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة، ونتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية”.

هكذا دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شركاء المملكة إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بغية تحقيق التنمية.. في أتون لهب كوفيد19، وصراع العالم على دواء له ما بين صدق أولا تُصدق.. وحصاده العالمي لوفيات ١٫١٢ مليون، وأكثر من ٤٠٫٦ مليون حالة، والشلل الاقتصادي الذي أرهق حتى الأغنياء عدا المُنغلقين في عالمهم المالي، والإجراءات الاحترازية المُرهقة للجميع، لا تهمل المملكة قضايا عالمها الذي تعيشُ فيه، بإنسانيتها المعهودة، والتي لم ولن تأتي دولة مهما كانت قدراتها وطاقاتها بإدارة مجموعة «G20» في مثل تلك الظروف الاستثنائية، عبر سلسلة من اجتماعات ولقاءات أغلبها افتراضية، كونها أمر مهم وحيوي للجميع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ومناقشة أفضل السبل لتعزيز مسارات حياتية في كافة المجالات المتنوعة، ولعل التقنية كانت الضرورة المُلحة في ذلك الوقت وعُزلته الدولية، وهي فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول العالم، فمثلاً نرى 1.4 تريليون يورو التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول .. قد هبط 12.7 %، على الرغم من أن القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات عالمية قد بلغت 73 تريليون دولار.. تحتفظ فيها السعودية بالمركز التاسع، إذاً ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات في العالم 20 % (12.39 تريليون دولار) خلال خمسة أشهر، لتبلغ 73.03 تريليون دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مقابل 60.64 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، الذي تزامن مع انهيار مدو ضرب الأسواق المالية بسبب تفشي جائحة كورونا، إذاً كل تلك الأرقام تثبت مدى ضرورة الاتحاد العالمي تحت شعار “إطار عمل جديد لتنمية شاملة”، تتناول الأولويات الرئيسة لمجموعة العشرين والجهود المبذولة لدعم إعادة بناء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتوظيف والاقتصاد الرقمي، لذا فقد صدق وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح بقوله: “إن من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير بشكلٍ كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجائحة خصوصاً في البلدان النامية”.

وامتدادًا لجهود قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في بناء عهد رائد يحقق نموًا اقتصاديًا واعدًا لمملكتنا الغالية، دعا ولي العهد عبر قمة الذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض “لتشكيل حالة عالمية جديدة”، تنطلق منها القوة الكامنة للبيانات وتسخيرها لتحقيق مُستهدفات رؤي العالم والمملكة لتسريع التنمية المستدامة، كي تُصبح السعودية بحلول 2030 من بين أول 15 دولة في هذا المجال، والوصول إلى أعلى 10 دول في البيانات المفتوحة، والوصول إلى أعلى 20 دولة في الإسهام بالمنشورات العلمية، وتطوير الأفراد ببناء مورد مستدام للكفاءات لأكثر من 20 ألف متخصص وخبير، وجذب استثمارات بما يقارب 75 مليار ريال، وتحفيز ريادة الأعمال والإسهام في خلق أكثر من 300 شركة ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

حيث قالت دراسات الشركة الاستشارية “أوليفر وايمان” إنه من الممكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة حكومات المنطقة على توفير 7 مليارات دولار سنوياً، بل وأن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعتبر الأكثر نموا في حركة الإنترنت، وتتوقع الشركة أن تسجل معدلات النمو 41% خلال 2022.

إنها قمة الفرص لاستكشاف ما یعنیه المشهد العالمي الجدید للذكاء الاصطناعي، والإمكانات المُتاحة على افضل وجه لبناء مستقبٍل افضل للجمیع، خاصة مع توقعات خبراء الاقتصاد في العالم مضاعفة الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، لینمو من 50.1 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 110 مليار دولار في المدى القريب.

خالد الجاسر