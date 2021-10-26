ردم الهوة بين الشركات الناشئة ومصادر التمويل

تحقيق: نبيلة رحال

بعد إطلاقه صندوق التحوط الخاص به في أوائل تسعينيات القرن الماضي، كان ديريك واتسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إن 2 تكنولوجي” N2 Technology، على دراية تامة بكيفية زيادة رأس المال، ومع ذلك فقد فوجئ بمدى الصعوبة التي صادفها مؤسسو الشركات الناشئة في جمع التمويل من المستثمرين وأصحاب رأس المال الجريء.

كان أداء صندوق التحوط الذي أسسه واتسون جيداً حتى جاء الانهيار المالي في عام 2008، ما دفعه إلى التركيز بشكل أساسي على محفظة مكونة من الشركات الناشئة.

وبعد بيع صندوق التحوط الخاص به في عام 2012، واصل واتسون العمل مع الشركات الناشئة وهي تكافح من أجل تأمين التمويل ما أدى إلى فكرة تأسيس “إن 2 تكنولوجي”، وهي شبكة رقمية مفتوحة تستخدم خوارزمية رياضية لربط الشركات التي تسعى لجمع التمويل والمستثمرين المحترفين.

ويناقش واتسون، في مقابلة حصرية مع “أريبيان بزنس”، التحديات في النظام الإيكولوجي لتمويل الشركات الناشئة، مشدداً على أن هذه التحديات هي قضية عالمية يواجهها جميع المؤسسين والمستثمرين وليست خاصة بمنطقة معينة، ويشرح كيف تساعد “إن 2 تكنولوجي” في إيجاد الحلول لها.

كيف تبلورت فكرة تأسيس شركة “إن 2 تكنولوجي”؟

كان السؤال الذي لا مفر منه خلال محادثاتي مع مؤسسي الشركات الناشئة، يتركز ما إذا كنت سأساعدهم في جمع التمويل. كان جوابي دائماً إيجابياً، معتقداً أن الأمر سيكون سهلاً باعتبار أنني كنت في الأسواق المالية طوال حياتي وتمكنت من جمع 500 مليون دولار لصندوق تحوط. لكنها كانت عملية صعبة للغاية.

ويستغرق الوصول إلى الأشخاص المناسبين وقتاً طويلاً، وحتى أولئك الذين يمكنهم تحرير شيك ليس بالضرورة أن يكونوا المناسبين لتمويل الشركات الناشئة. فقد كنت مؤسساً بنفسي، وقد تحدثت إلى عدد كافٍ من المؤسسين لأدرك أنها معضلة حقيقية.

هل يمكنك توضيح هذا الأمر بصورة أكبر؟

يطلب المستثمرون دائماً من رواد الأعمال القيام بأشياء معينة مثل قضاء المزيد من الوقت لتأهيلهم قبل التواصل معهم، ولكن لا توجد ساعات كافية في اليوم لشخص ما للقيام بذلك، عندما تفكر في الشكل الذي تبدو عليه الأرقام. ونسبة من يحصل على أي استثمار لا تتعدى 0.5% فقط من جميع رواد الأعمال الذين يتواصلون مع أصحاب رأس المال الجريء، لذلك ، من وجهة نظر المؤسس، عليك التحدث إلى الكثير من أصحاب رأس المال الجريء: إذا كان عليك التواصل وتأهيل كل منهم شخصياً، ثم محاولة العثور على ترحيب حار وبعدها تناول فنجان من القهوة … لا توجد ساعات كافية في اليوم ، لأنك أيضاً منهمك في تأسيس شركة.

ومن جهة أخرى، لا يملك المستثمرون إلا القليل من الوقت لتمضيته مع المؤسسين لأنهم غارقون في المقترحات التي لا تناسبهم لأن المؤسسين يرسلون إليهم أي شيء تقريباً دون التحقق من المعايير.

لذلك ينتهي بهم الأمر مع الآلاف من الصفحات التي يتعين عليهم التدقيق فيها، لهذا السبب لا يمكنهم بالطبع الاستجابة لجميع هؤلاء المؤسسين. وهنا يجب الأخذ في الاعتبار أن وظيفة رأس المال الجريء صعبة للغاية عندما تفكر في أنها وظيفة قد ترتكب فيها خطأً تسع مرات من أصل عشرة ، لذا فأنت تنتظر ذلك المردود الكبير الذي يدفع مقابل كل شيء آخر يتهاوى.

وفي حين أن هناك العديد من مواقع البيانات التي تضع لائحة بالمستثمرين، إلا أنها تميل إلى أن تكون غير مناسبة إلى حد كبير، ما يؤدي إلى تعميق حيرة المؤسسين في ما يتعلق بمن يجب الاتصال بهم. ويعود ذلك إلى أن لوائح المستثمرين تستند إلى بيانات تاريخية حول التمويلات السابقة للمستثمرين. لكن هذا لا يعني أنهم يريدون مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا المالية، على سبيل المثال، لمجرد أنهم فعلوا ذلك من قبل – كان بإمكانهم الوصول إلى حصتهم في هذا القطاع وهم يبحثون عن فرص أخرى.

كيف يمكن لشركة “إن 2 تكنولوجي” إيجاد حل لهذه المشكلة؟ وما هي حاجة السوق لشركتكم؟

باشرت “إن 2 تكنولوجي” العمل في سبتمبر 2020. نظرنا في كيفية استخدام التكنولوجيا للتخفيف من هذا العبء في بداية العملية حيث يحصل المستثمرون على الكثير من تدفق الصفقات غير المناسبة ويتواصل المؤسسون دون أن تكون لديهم معلومات كافية عن المستثمرين – أو لا يتمتعون بالقدر الكافي من التواصل بلوغ هدفهم.

عمدنا بشكل أساسي إلى جمع أمرين معاً: نظرنا إلى ما قد تحتاجه كصاحب رأسمال جريء أو مستثمر لتأهيل صفقة لتبلغ المستوى الأول. ويتطلب الأمر منا تجاوز حوالي 500 نقطة بيانات لجعل الصفقة مناسبة للمستثمر.

وعلى المقلب الآخر، نعكس هذه الأسئلة للمؤسسين، ونسألهم عن ماهية صفقتهم وفرصهم. تقوم الخوارزمية الرياضية الخاصة بنا بعد ذلك بإخراجها وتحديد عدد المستثمرين الذين تتطابق مواصفاتهم مع هذه الصفقة ويكونوا مناسبين للمؤسس.

ما هي طبيعة نموذج أعمالكم؟

نعمل مع الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بدءاً من المراحل الأولية وصولاً إلى مراحل السلسلة “ب”. وقد حذفنا جميع رسوم النجاح والرسوم التمهيدية من المعادلة. وبدلاً من ذلك، نفرض رسوماً لمرة واحدة قدرها 799 دولاراً لتعريف المؤسسين بالمستثمرين المحترفين الذين يقابلونهم وإخطار جميع المستثمرين الذين تتطابق مواصفاتهم مع الصفقة بأنهم يتطلعون لزيادة رأس المال.

كيف تقومون بتحديد المستثمرين؟

نحاول التأكد من أن جميع المستثمرين على المنصة هم مشترون مؤهلون من خلال إجراء محادثات معهم – إنها ليست مجرد بيانات مستعملة مستقاة من بعض المواقع الأخرى. أهم سؤال نطرحه عليهم هو ما إذا كانوا يملكون بالفعل رأس المال الكافي للاستثمار في فرص جديدة.

في البداية، كانت هناك معركة لبدء بناء السوق، وكان هناك الكثير من الخارجين من السوق، ولكننا الآن لدينا أكثر من 650 مستثمراً مؤهلاً على المنصة. لدينا مستثمرون من اليابان، بلدان الشمال الاسكندينافية، المملكة المتحدة، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سان فرانسيسكو وكندا، لدينا مستثمرون إلى حد كبير في كل مكان.

هل أثر تفشي فيروس كورونا على عملكم وكيف تكيفتم معه؟

نعم، لقد أثر الوباء ولكن بشكل إيجابي. في السابق، كان يتم تنفيذ الكثير من هذه الأعمال بطريقة قديمة جداً حيث كان على مستثمر من المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أن يركب الطائرة للقاء مؤسس شركة ناشئة في المنطقة.

وبعد فرض قيود صارمة على السفر بسبب تفشي وباء “كوفيد – 19″، تغيرت نماذج الأعمال. لن يأتي المستثمرون شخصياً إلا بعد أن يجدوا أشخاصاً مؤهلين يرغبون في الاستثمار معهم.

ويعتبر هذا النموذج من الأعمال أكثر كفاءة وأسرع إلى حد ما، وقد قمنا جميعاً بإعادة تشكيل الأسلوب الذي نعمل به وإعادة التوازن إليه.

ما هي خططكم التوسعية؟

سنواصل اعتماد نموذج الأعمال الحالي، والبحث عن فرص التمويل التأسيسي وصولاً إلى السلسلة “ب”.

ونسعى خلال الشهرين المقبلين إلى استكشاف الشركات الناشئة والمستثمرين. إنها في الأساس بوابة قائمة على منصتنا الأساسية يمكن من خلالها رصد الشركات الناشئة في حال كان هناك تمويل مباشر. ويمكن للمستثمرين استخدام البوابة لإلقاء نظرة على الصفقات التي تحدث على المنصة وبالتالي مطابقة الصفقات المرسلة إليهم بنقرة زر واحدة. كما يمكن للشركات الناشئة البحث في قائمة المستثمرين، وإذا كانت تريد المطابقة معهم، فإن عليها دفع الرسوم المحددة لقاء هذه العملية، وما على مسؤولي هذه الشركات إلا النقر على الزر والمطابقة مع المستثمرين. نريد تبيان أنه من خلال هذه القائمة الكبرى التي يسعدنا أن نعرضها لكم، يمكننا أن نقدم لكم قائمة بارزة جداً بلشركات الناشئة المؤهلة لتلقي الإستثمارات.

وسنسعى أيضاَ لتعزيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا في العام المقبل من خلال العمل مع منصات التجارة الإلكترونية التي تتمتع بتدفقات دخل ثابتة والتي يمكنها الحصول على قرض من خلالها، والحصول على الأموال مقدماً ثم سدادها من تلك الإيرادات. وسينطبق هذا النموذج من العمل على الشركات الناشئة الناضجة التي تحقق أرباحاً ثابتة وهو نموذج عمل بات يحظى بشعبية واسعة في أوروبا والولايات المتحدة.

ما هي النصيحة التي تقدمها لمؤسسي الشركات الناشئة الباحثين عن التمويل؟

نصيحتي للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم هي أن تكون مستعدة دائماً لجذب المستثمرين. وعليها التأكد من تنفيذ جميع الأمور البسيطة التي يمكنها القيام بها، لأنه لا ينبغي بدء محادثات مع المستثمرين حول أمور كان من الممكن التحكم فيها، ولكنها تقوم الآن بإنشاء علامات إنذار.

والنصيحة الثانية تتلخص بضرورة بناء آلية مناسبة لجمع التمويل والالتزام بها. إنه عمل شاق وطويل، وإذا استطعنا المساعدة في المراحل الأولى من ذلك، نكون قد أدينا الدور المطلوب منا.