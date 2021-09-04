السعودية: اتفاقية لدعم رياديي الأعمال في تطبيقات التوصيل

وتضمنت الاتفاقية التعاون مع جهات تمويلية لتطوير برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التوصيل، وتقديم برنامج تأهيلي للمستثمرين في تطبيقات التوصيل عبر أكاديمية منشآت يتضمن سلسة من البرامج وورش العمل والاستشارات، بالإضافة إلى تمكين تطبيقات التوصيل الإلكترونية من الاستفادة من خدمات مركز ذكاء في مجال إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بحسب الآليات المعتمدة لدى منشآت.

يذكر أن هيئة الاتصالات قامت في وقت سابق بإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية (Sand Box)؛ بهدف دعم وتمكين تطبيقات التوصيل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في عملياته التشغيلية، في بيئة منظمة وآمنة توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا يتسم بالحيوية والاستدامة.