كيف سيستفيد المبادرون في السعودية من التمويل الجماعي؟

غالباً ما ترفض البنوك إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب أصولها المحدودة، أو لعدم وجود سجل مؤكد لعمليات الشركة، مما يصعب على هذه الشركات القيام بأعمالها التجارية، بالإضافة إلى شروط التمويل الصعبة.

ويختار المبادرون الذين يرغبون بتأسيس شركات لأسلوب التمويل الجماعي لتطوير أعمالهم أو توسيع انتشارهم نظرا لجاذبية هذا التوجه الجديد نسبيا.

فقد أصبح التمويل الجماعي يلقى إقبالا كبيرا، حيث تطلب الشركة التمويل من مجموعة كبيرة من الناس مبلغا من المال ضمن أسلوب مضمون بطرق عديدة، تسد ثغرات التمويل من البنوك في الخليج والتي لا تقدم أكثر من 5% من قروضها للشركات الصغيرة.

فالتمويل الجماعي هو حل في متناول الكثيرين للمشاريع الصغيرة التي لا تؤمن البنوك لها تمويلا، ويأتي ذلك بعد تحقيق نجاح كبير لهذا الأسلوب فهناك مثلا منصة مخصصة تدعم عملية التمويل الجماعي للأسهم ، مثل يوريكا وفندابل وستارت انجن ويفندر ، وهي لا تتقاضى رسوم إنشاء وتحصل على نسبة صغيرة من الأموال التي يتم كسبها. تأسست يوريكا في عام 2013 ، وتعتبر أول منصة تمويل جماعي للأسهم العالمية.

الكفاءة

من خلال استخدام منصة التمويل الجماعي للوصول إلى جمهور كبير ، فإنه هذا الحل يوفر لك الحرية للتركيز على بناء مشروعك بدلاً من محاولة معرفة كيفية العثور على مستثمرين كبار وتجهيز إجراءات لتقديم عرض الفكرة. يمكن للشركات الناشئة الوصول إلى المزيد من المستثمرين المحتملين من خلال الاستفادة من شعبية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي بمشروعك.

دعم العلامة التجارية

يمكن للمستثمرين في مشروع عبر التمويل الاجماعي أن يصبحوا سفراء للترويج لمشروعك ومن خلال التعهيد الجماعي ، يمكنك بناء فريق كبير من المستثمرين مما يعني أنه سيكون لديك العديد من الأشخاص الذين يتحدثون عن عملك. ويجذب عدد من الشركات الناشئة الواعدة انتباه المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

أبحاث السوق

حين يصبح المستثمرون لديك أول من يتبنى رؤيتك ومنتجك. ففي حال وجود شوائب أو جوانب مهملة يمكن الاستفادة مما يقدموه من آراء وتعليقات على اعتبارها عمليات تقييمة بالغة الفائدة يمكن أن تسمح لك بإجراء التغييرات اللازمة دون إلحاق الضرر بالعلامة التجارية، و من خلال كونك عنصرًا أساسيًا في عملك سيلعب المستثمرون دورًا في نجاحك.

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التحكم والسيطرة

فيما يتعلق بالتمويل الجماعي للأسهم ، يظل تقييم الشركة تحت سيطرتك ويمكنك تحديد أسعار الأسهم. أيضًا نظرًا لأنها تتكون من العديد من المستثمرين الصغار فلن تكون هناك حصة أغلبية للتأثير على القرارات. وبالنسبة للشركات الناشئة يمكن أن يأتي التمويل من مستثمري الأسهم الخاصة وأصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الائتمانية.

وحققت المنصات العالمية نجاحا كبيرا في تسهيل الحصول على التمويل للشركات والمشاريع الصغيرة؛ مثل: كيك ستارتر، جو فاند مي. فيما انتشرت عدة منصات للتمويل الجماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل كل من بي هايف، يوريكا، ذو مال – التي يمكن للمبادرين والرواد الاستعانة بها حسب نوع المشروع.