أكثر من 21 مليون ريال سعودي قيمة تمويل خصصها مركز أرامكو للشركات الناشئة السعودية

بعد اتمام محطته الثالثة في جدة ضمن جولته الوطنية لدعم رواد الأعمال السعوديين، أعلن ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، واعد، عن تكثيف برامجه التمويلية ليصل مجموعها لأكثر من 21 مليون ريال سعودي، وذلك بعد نجاح عقد محطتي الجبيل وينبع الصناعيتين اللتان شهدتا حضوراً مميزاً من أبرز الشركات الناشئة السعودية في شتى القطاعات.

ونُظم الحفل الذي تم إقامته في جدة برعاية مشتركة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا بهدف استقطاب رواد الأعمال المحليين في مجال البيئة والتكنولوجيا العميقة، ساعياً لتسليط الضوء على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذين القطاعين اللذين يشهدان اقبالا متزايدا من قبل المستثمرين في المنطقة.

وأضاف هتان أحمد، رئيس مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: “عالم التقنية العميقة في تطور مستمر وبشكل سريع في المملكة العربية السعودية ونحن متشوقون خلال جولة واعد لمشاهدة عروض مشاريع رواد الأعمال الذين هم من يغيّرون قواعد اللعبة .تشترك أهداف كل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وواعد في دعم رواد الأعمال وخلق بيئة خصبة لهم لصناعة شركات ناشئة قيّمة ومؤثرة.”

ومن ناحيته، أكد المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد، استمرار مساندة المركز للأفكار الريادية المتميزة، قائلاً: “يأتي حرص واعد على تقديم شتى أنواع الدعم المالي والتدريبي لرواد الأعمال السعوديين من منطلق فهم المركز لضرورة تنوع التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة اليوم، ونتطلع في محطاتنا القادمة لمواصلة جهودنا في قيادة البحث عن رواد أعمال مبتكرين يساهمون بإنجازاتهم في تثبيت البنية التحتية لموجة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة”.

شمل دعم واعد المالي في محطة جدة أربعة رواد أعمال سعوديين قد تأهلوا لبرامج المنح الأولية واستثمار رأس المال الجريء، حيث أوصى المركز بتقديم 75,000 ريال سعودي لشركة موعدي لتطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، و 50,000 ريال سعودي لشركة لاست لينك-ببل، منصة البث الالكتروني التي تنوي إحياء ورش العمل الافتراضية لجعلها ورش تعاونية يتم فيها مشاركة الخبرات بسلاسة ومتعة. كما كرس واعد منحة أولية بقيمة25,000 ريال سعودي لشركة فييم، المنصة التجارية الالكترونية التي تهدف لإنشاء متاجر افتراضية مطابقة لمتاجر التجزئة التقليدية بهدف تحسين التجربة الشرائية للعملاء ورفع معدل الحفاظ والاستبقاء عليهم.

في حين أوصى واعد بتقديم استثمار على هيئة رأس مال جريء لشركة الفهم العميق السعودية، المنصة التقنية المتخصصة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للمؤسسات العاملة في مجالي النفط والغاز. وتدير الشركة الناشئة التي تأسست عام 2019 على يد إبراهيم البالود أعمالها عبر مكاتبها الدولية في أوسلو، ووارسو، وهيوستن، وكييف، والظهران، باستعانة فريقها المكون من أكثر من 50 عضوا لتسهل لعملائها تبني وتطوير منصات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لتناسب بيانات مؤسستهم.

سيساهم تمويل مركز واعد في تمكين شركة “الفهم العميق” (Fathom Solutions) من إطلاق خدماتها التقنية بالتعاون مع الشركات الصناعية الرائدة محليا، كشركة أرامكو السعودية، بقصد زيادة الكفاءة الاقتصادية وإيرادات الأعمال والإنتاجية الإجمالية لعمليات خطوط الأنابيب الصناعية.

ومع مضي الجولة الوطنية خلال الشهرين المقبلين في محطاتها القادمة في الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة، سيواصل واعد تعاونه ودعمه المالي للمزيد من قطاعات ريادة الأعمال الرئيسية، من ضمنها التكنولوجيا العكسية، والضيافة والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية. حيث تولى مركز واعد، والذي تأسس في عام 2011 كمركز تابع لشركة أرامكو السعودية، مساندة أكثر من 100 شركة ناشئة سعودية في أهم المجالات البارزة عن طريق توفير برامجه التمويلية على شكل المنح واستثمارات رأس المال الجريء وبرامج حاضنة الأعمال، مما عزز دور المركز في تأسيس قطاع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

يستمر تقديم الطلبات للمحطات المقبلة مفتوحا لرواد الأعمال حتى شهر نوفمبر. للمزيد من المعلومات حول جولة واعد لريادة الأعمال، يُرجى ‏زيارة الموقع الالكتروني التالي: ‏https://waed.net/roadshow.