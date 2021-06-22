كيف يتحول الاقتصاد بعيدا عن مجرد تصدير الموارد الطبيعية ؟

ما هي التحديات والإنجازات من وجهة نظر نيوزيلندا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي لدولة الإمارات العربية المتحدة؟

دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بارعة في تحديد التحديات، ومن ثم وضع التدابير اللازمة لمواجهتها. وتشمل بعض التحديات المتعلقة بالإنتاج الغذائي صعوبة عمليات الإنتاج محلياً، خاصة وأن 0.5% فقط من مساحة الأرض صالحة للزراعة، وظروف الحرارة الشديدة، وندرة الأمطار، والاعتماد بشكل كبير على الواردات الغذائية، والافتقار إلى منظومة للتعليم الزراعي.

ومع ذلك، تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل ممتاز على صعيد التفكير في الأمن الغذائي – والذي يتطلع في صميمه إلى تحقيق الريادة على مستوى العالم. ولعل الأمر المثير للإعجاب حقاً هو طموح حكومة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على تسخير مواردها عبر استثمارات مؤثرة تُعالج التحديات الواقعية.

وشكّل الأمن الغذائي أولوية إستراتيجية لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أطلقت العديد من المبادرات العظيمة لتحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، بما في ذلك إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لوادي تكنولوجيا الغذاء في دبي مؤخراً. ويؤكد هذا المشروع المثير أهمية التعاون العالمي والاستثمارات في ابتكارات التكنولوجيا الزراعية. ومن الإنجازات الرائعة الأخرى ظهور منتجين محليين مثل مزارع البادية و “بيور هارفست”، والتي تنتج الآن طيفاً متنوعاً من أصناف الخضراوات عالية الجودة.

ومن نافلة القول إن قدرة الإمارات العربية المتحدة على التعاون لا يُعلى عليها. فالقيادة الحكيمة تُدرك أن حل هذه المشكلات لا يمكن أن يتم من منظور إماراتي فقط، بل يجب أن يشمل منظوراً خليجياً وعالمياً أيضاً. وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل ممتاز في جمع العالم تحت مظلة واحدة، وإرساء الشراكات المثمرة لخلق حلول عالمية.

كيف يتحول اقتصاد نيوزيلندا إلى اقتصاد لا يعتمد على تصدير الموارد الطبيعية بل على المعرفة والابتكار والقيمة المضافة؟

كدولة جزرية صغيرة تعتمد كلياً على إنتاج الغذاء، تجد أن منتجي الأغذية والمبتكرين التقنيين لدينا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً مع بعضهم البعض. وفي الواقع، هم غالباً نفس الأشخاص. هذا يعني أن شركات التكنولوجيا الزراعية لدينا تحل المشاكل الواقعية التي تواجه العالم بينما تُنصت وتتعاون عن كثب مع المعنيين في قطاع الزراعة.

وفي نيوزيلندا، يوجد نظام إيكولوجي قوي للابتكار يربط المزارعين وشركات التكنولوجيا بالباحثين والهيئات الحكومية، سواء هنا أو على الصعيد الدولي. وبالإضافة إلى نماذج التمويل التي تحفّز التعاون عبر مختلف القطاعات والصناعات، تشكّل هذه المنظومة محركاً قوياً لتحويل أفكار التكنولوجيا الزراعية النوعية إلى واقع ملموس.

ومع توقع أن تلعب التكنولوجيا الزراعية دورياً محورياً في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تعمل نيوزيلندا مع مصدّرين ذوي إمكانات عالية لدعم توسعهم في الإمارات – وعلى وجه التحديد في مجالات الزراعة الدقيقة، وأجهزة الاستشعار عن بُعد، وأنظمة الري، وتجديد التربة والخصوبة، وإدارة المزارع والتدريب على البرمجيات، والحصاد الآلي.

وبالنسبة لنا، فإن تصدير معرفتنا وأفكارنا المبتكرة والمنتجات والخدمات التي تضيف قيمة فعلية، هو مثل – إن لم يكن أكثر أهمية من – تصدير الموارد الطبيعية.

ما الذي يمكن أن تقدمه نيوزيلندا من حيث ابتكارات التكنولوجيا الزراعية؟

فكّر في أي نظام للإنتاج وقد تجده في نيوزيلندا – مع تكنولوجيا متقدمة وخبرة مناسبة. فمن الزراعة الريفية ومنتجات الألبان إلى الحرث وحصاد المحاصيل، والبستنة، والمنتجات الطازجة، وتربية الأحياء المائية، صنعنا لأنفسنا اسماً بأننا نفعل كل ما يمكن أن تتخيله.

وتشمل حلول نيوزيلندا للتكنولوجيا الزراعية التي تعتبر مناسبة وقابلة للتطبيق في مناخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يلي:

• التكنولوجيا الحيوية الزراعية، في مجالات مثل تحسين الثروة الحيوانية، وعلم الوراثة الحيوانية. بالإضافة إلى علم الوراثة النباتية والحيوانية، لا سيما بالنسبة إلى النباتات المقاومة للجفاف، والمحاصيل عالية الإنتاجية، والماشية التي تتحمل الحرارة، هي مجالات أخرى يمكن لنيوزيلندا أن تقدم حلولاً لها.

• الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة، حيث توفر ابتكارات التكنولوجيا الزراعية فرصاً للتغلب على التحديات البيئية، ودعم أنظمة الإضاءة والتبريد الموفرة للطاقة.

• تكنولوجيا تربية الأحياء المائية مثل أجهزة الاستشعار المناخية، وحلول التغذية الفعالة وذات الجدوى من حيث التكلفة، أو تطبيقات إدارة البيانات.

• حلول ري عالية الكفاءة مثل أدوات التطبيق ذات المعدل المتغير والمراقبة الموضعية وبرامج رسم خرائط الري.

• مراقبة المحاصيل الذكية (الطائرات بدون طيار، ورسم خرائط تخطيط المزرعة والأمن) والأتمتة في الحصاد، وإدارة الحيوانات الفردية.

كيف ستدخل الشركات النيوزيلندية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟

نحن فخورون بأن لنيوزيلندا علاقة طويلة الأمد مع هيئة البيئة- أبوظبي منذ 2013، ونواصل العمل على العديد من المشاريع لدعم الإدارة البيئية المستدامة، بما في ذلك إنشاء مصايد الأسماك المستدامة؛ وتحسين الإدارة المستدامة للمياه الجوفية؛ واختبار مصادر المياه البديلة للري الزراعي. ولقد أثار هذا العمل اهتمام شركات التكنولوجيا الزراعية النيوزيلندية الأخرى بالتوسع نحو المنطقة.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة عاشر أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث تبلغ قيمة التجارة الثنائية ما يقارب 2.34 مليار دولار أميركي. ومع توقع أن تلعب التكنولوجيا الزراعية دوراً محورياً في التعافي من جائحة كورونا، تعمل نيوزيلندا مع مصدّرين ذوي إمكانات عالية لدعم توسعهم في الإمارات.

ويوفر إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة لمتابعة التوسع في الأسواق الجديدة، وعرض منتجات وخدمات التكنولوجيا الزراعية النيوزيلندية عالية القيمة للعملاء الجدد. ومن خلال برنامجنا لدعم نمو الأعمال في معارض إكسبو Expo Business Leverage، نعمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا الزراعية النيوزيلندية لمطابقة خبراتهم مع احتياجات السوق الحقيقية في الإمارات العربية المتحدة، وشتى دول المنطقة.

ما هي التحديات التي تواجهها الدول سواء كانت نيوزيلندا أو دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تساعد العزلة الجغرافية لنيوزيلندا على حمايتها من الآفات والأمراض. وتم وضع هذه اللوائح الصارمة لحماية نيوزيلندا من مخاطر الأمن البيولوجي عبر مجموعة واسعة من المنتجات والسلع، بما في ذلك النباتات، والمنتجات النباتية الحيوانية، والمنتجات البيولوجية، والكائنات الحية والواردات الغذائية. وتضمن هذه البيئة مستوى متفرّد من الجودة العالية للمنتجات النيوزيلندية المتجهة إلى أسواق التصدير.

علاوة على ذلك، فإن الوعي بما يجب أن تقدمه حلول التكنولوجيا الزراعية النيوزيلندية بين الشركات الإماراتية هو تحدٍ آخر تواجهه نيوزيلندا. وتوفر مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي فرصة لا مثيل لها للترويج لنيوزيلندا كشريك تقدمي ومبتكر وموثوق به للجمهور الدولي. وسنغـتـنـم إكسبو 2020 دبي لتغيير النظرة النمطية تجاه نيوزيلندا من “نظيفة وخضراء وبعيدة” إلى أمة من المبتكرين مع حلول فعّالة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الزراعية بما يُجسّد مبدأ “رعاية الإنسان والمكان”.