محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية: المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال

إدراج المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق بالشراكة مع جامعة إم أي تي MIT

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال
MIT 14421029

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن إدراج المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق في دورته الثامنة، بالشراكة مع جامعة MIT بالتعاون مع إمارة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة .

ويركز برنامج تسريع الأعمال على تحويل أفكار البحوث النظرية إلى مشاريع قائمة وتقييم نظام بيئة ريادة الأعمال والابتكار من خلال البيانات والإحصائيات وصولًا إلى تحديد التوجه الاستراتيجي لبرنامج تسريع الأعمال في المنطقة الشرقية، فيما يتضمن البرنامج سلسلة جلسات لتوليد الأفكار وتدريب قادة المناطق.

ويعمل البرنامج على تحقيق مجموعة أهداف تتلخص في تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسية في نظام ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، وتقييم مستوى التفاعل من الجهات المعنية من خلال إشراك ممثلين من القطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب الجامعات ورواد الأعمال وجهات الاستثمار الجريء.

ويمر البرنامج بأربع مراحل عملية تمتد لمدة عامين، تنتظم خلالها فرق العمل المشاركة في ورش عمل متخصصة في عمليات التحليل والتنفيذ، وذلك لضمان استفادة هذه الفرق من خبراء MIT في تحفيز العمل الإقليمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.

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