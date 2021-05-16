منصة رسال تستحوذ على بونس لبرامج الولاء والمكافآت الرقمية قبيل توسعها في دول الخليج العربي

وأعلنت “رسال” منصة إرسال الهدايا الأكبر في المنطقة، عن استحواذها على شركة ” بوونس BOONUS” المختصة في تقديم حلول وبرامج الولاء والمكافآت الرقمية وذلك ضمن خطط “رسال” للتوسع في خدماتها وتقديم أفضل الحلول والبرامج للشركات والأفراد. يأتي ذلك ضمن خطة توسع طموحة من 3 محاور تشمل التوسع الجغرافي والتوسع في عدد ونوعية الشركاء والموردين ما يعزز تنوع خيارات المستخدم إلى جانب تطوير حلول وتقنيات لتسهيل ورفع كفاءة تجارب الإهداء والمكافئات لقطاع الأعمال.

وقال حاتم الكاملي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “رسال” إن هذا الاستحواذ يعد خطوة استراتيجية ضمن خطط تعزيز أعمال “رسال” في المنطقة وتطوير البنية التقنية لقطاع الاهداء والمكافئات الرقمية حيث تعتبر برامج الولاء الحديثة أحد الركائز الرئيسية في قطاع الاهداء والمكافئات والهدايا الرقمية.

وأضاف الكاملي “نتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقديم أفضل الحلول وأفضل الخدمات للشركاء مما ينعكس في تقوية علاماتهم التجارية وتنمية أعمالهم وبناء قاعدة ولاء قوية لدى عملائهم، كما نأمل أن تعزز في دفع استراتيجية الاستحواذ التي نعمل عليها لاقتناص الفرص الواعدة، والمتكاملة مع منظومة وخطط رسال”.

وتأسست شركة “بوونس” في يوليو 2020، على يد رائدي الاعمال عبد الرحمن جامي، ويحيى بطاش، وهي شركة سعودية رقمية متخصصة في تقديم حلول وبرامج الولاء والمكافآت الرقمية بطريقة مبتكرة تسهل الربط مع أنظمة ونقاط البيع وتستهدف قطاع التجزئة والتسوق والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والهدايا وتعمل على تقديم خدمات لأكثر من 40 شركة وأكثر من 8000 مستهلك في السعودية.

وقد تم ترشيح الشركة كواحدة من أكثر الشركات الواعدة في برنامج مسرعة (تقدم) التابع لجامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية “كاوست” في دفعتها الرابعة لعام 2020.

وأوضح الكاملي إن برامج الولاء والمكافئات الرقمية تساعد في تحسين عودة العملاء بنسبة 40%، وهي نسبة عالية توضح أهمية هذه البرامج في تعزيز المبيعات مشيرا إلى أن قيمة السوق العالمية لإدارة برامج الولاء بلغت 2617 مليون دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 9280 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2024.

من جهته أعرب الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “بوونس” المهندس عبدالرحمن جامي عن ترحيب شركته بصفقة الاستحواذ، وانضمام “بوونس” لفريق عمل “رسال” مؤكدا أن الصفقة تفتح أفاقا واسعة أمام “بوونس” لتوسيع اعمالها في المنطقة استنادا إلى خبرات “رسال” وقاعدة عملائها التي شهدت أرقام نمو قياسية خلال فترة قصيرة وفي أكثر من دولة بالمنطقة.

وتقدم منصة “بوونس” حلول تقنية متقدمة في نقاط وبطاقات والولاء والمكافئات والهدايا الرقمية مع إمكانية ربطها مع أنظمة ونقاط البيع والمحافظ الرقمية، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل بين العملاء ومراكز التجزئة والتسوق وتعزيز ولاء العملاء.

وكانت “رسال” منصة الإهداء الأكبر في المنطقة أعلنت عن خططها لتوسيع عملياتها لتشمل خدماتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2021.