أفكار في ريادة الأعمال

تُعنى فيلز (FELS) بنشر الوعي حول أنماط الحياة الرياديّة المزدهرة، وهي حركة عالميّة لنشر ومشاركة محتوى جديد، ومتخصص يجسّد نمط حياة شريحة من الأشخاص الناجحين والمتفوقين ورواد الأعمال في شتّى المجالات.

روّاد الأعمال هم مغيرو العالم وصانعو المستقبل. فهم يركزون جُل طاقاتهم على حل المشاكل وتحسين البيئات والأشياء المحيطة بهم، بالإضافة إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الآخرين في أماكن عديدة من العالم. كما يتمتّع معظم روّاد الأعمال الحقيقيين بالعديد من الخصائص التي تساعدهم على مواءمة أنماط حياتهم حول المسعى الآنف الذكر – ليكونوا بذلك في أفضل وضع يمكّنهم من تحقيق أهدافهم بنجاح.

وفيما يلي أهم 10 ركائز للمسيرة أو الحركة العالميّة فيلز في شكل ملخّص من وجهة نظري كمؤسّس، حيث قضيت السنوات الطوال في مسيرة النمو في كل هذه المجالات وساعدت في نشر الوعي حولها أيضاً:

– الشغف بالتفكير الابداعي والابتكار، أي أن فيلز تساعدكم على الخروج بأفكار جديدة لمعالجة مشاكل السوق والارتقاء بجودة الحياة بشكل عام، وصياغة الحلول والنماذج المناسبة بواسطة الحنكة التجاريّة وكذلك بعض الفطنة والحدس السليم.

– الاهتمام الدائم باكتشاف مكامن القوّة الداخليّة وتطوير الذات والمهارات، والعمل على رفع مستوى الذكاء العاطفي وتمكين أسس الشخصيّة القويّة.

– كما تساعدكم فيلز في العثور على الأدوات المناسبة (المنتجات، الحلول الذكية، الاجهزة، البرامج، إلخ.) واستخدامها لأهدافٍ مفيدة ونبيلة.

– وتعمل فيلز على تشجيع العادات التي تساعد على تبنّي أنماط حياة صحية تدعم الوضوح الذهني والأداء العقلي المتفوّق، مثل الغذاء الصحّي واللياقة البدنيّة والنوم الجيّد.

– تساعدكم فيلز أيضاً على تبنّي عقلية منفتحة تتقبّل الآخر رغم اختلافه، وتنجذب إلى الحداثة والمنطق السليم والأخلاقيات الجيّدة والتوازن والأناقة في كل شيء، كما ترفض التحيزات والتعصّب بكل أنواعه والمشاحنات الفكريّة والجدل البيزنطي.

– كما تدعم فيلز مسيرة التعلّم المستمر من خلال الدراسة والقراءة، والفضول العلمي، والمحادثات المفيدة، والإيجابيّة.

– كما أن حب السفر والاستكشاف، وفهم الثقافات والدوافع المختلفة للناس يساعدكم على توسيع المدارك العقليّة وتكوين شخصيّة أكثر وعياً، تجسيداً لنمط حياة المواطن العالمي والمتجوّل الرقمي.

– تعمل فيلز أيضاً على تتبع أحدث الابتكارات والتطورات التقنيّة والعلميّة مع التركيز على المجالات الصاعدة والعميقة التي توسّع مدارك الانسان وتجعله قادراً على اللحاق بركب التقدّم والتطوّر في كافّة المجالات.

– ولا تعمل فيلز على مساعدتكم في مسيرة التطوّر المهني والجسدي فقط، بل تتخطّى ذلك للتعمّق في الممارسة الروحانية (حسب عقيدة كل فرد) إلى جانب تحفيز الدوافع لخدمة الدين والوطن والمجتمع.

– كما تؤمن فيلز أن ممارسة الهوايات والأنشطة المتنوعة تعمل على رفع سقف التحدّي المستمر للشخص ليصل إلى مستويات ومهارات أعلى، مثل تعلّم اللغات أو الفنون والمهارات الإبداعية، وبالتالي الوصول لمرحلة نجد فيها المتعة والجمال في كل ما نقوم به.

كيف ترى تحولات المشهد أمام جيل الألفية وجيل الشباب بصورة عامّة بعد الجائحة؟

من الأهميّة بمكان الاشارة إلى أن جيل الشباب من أكثر الشرائح المجتمعيّة حاجة لفيلز، نظراً لتطرّق هذه الحركة العالميّة لمواضيع تهم كافّة شرائح المجتمع في مختلف المجالات وخاصّة تلك الي تهم جيل الألفيّة.

ويحضرني هنا دراسة قام بها البنك الدولي مفادها أن دينامية جيل الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعنصر النسائي هو ما يمنح الأمل لشعوب المنطقة وما وراءها. وعلى الرغم من أن أعمار ثلثي عدد السكان تقل عن 35 عاماً، فإن نسبة البطالة بين الشباب قبل جائحة كوفيد-19 بلغت نحو 25% – شكلت النساء نصفها تقريباً (40%).

وخلافاً لمناطق العالم الأخرى، كانت مستويات الرضا عن الحياة في المنطقة بالفعل في تراجع قبل تفشي الجائحة. ففي 11 من أصل 14 بلداً تتوفر بيانات عنها في المنطقة، كانت مستويات الرضا عن الحياة في عام 2019 أقل ممّا كانت عليه في عام 2010. لذا أرى أن جزءاً كبيراً من هذه المشاكل التي يعاني منها جيل الشباب ممكن تفاديها إذا ما عُمِل على تبنّي مبادئ فيلز والعمل بموجبها قدر المستطاع من أجل تدعيم مسيرة روّاد الأعمال الشباب ورفدهم بالمعارف والخبرات وأنماط الحياة التي تمكّنهم من خوض غمار المنافسة الشريفة ضمن قالب إبداعي فريد يحاكي العصرنة والرقمنة بلغة عالميّة يفهمها الجميع.

الاعتماد على النفس وجعل جيل الشباب يتولى مسؤولية مسيرته المهنية أمر مهم لتحفيزه على النجاح في أغلب الأحيان. فهل فقط الجانب الأكاديمي يلعب دوراً معززاً لأولوية صناعة القرارت المستقبلية لهذا الجيل أم يجب الاعتماد على منصات تدعم خبرته في ريادة الأعمال، أيضاً، وما رأيك حول ذلك؟

يكثر الحديث هذه الأيام حول أهميّة الاعتماد على النفس وبناء الشخصيّة المستقلّة التي تتمتّع بطابعٍ عالمي والقادرة على تخطّي الصعاب وتحويل العقبات والمعيقات إلى فرص مثمرة، لذا يشار إلى الدور البالغ الأهميّة للعلوم التطبيقيّة، التي تعكس احتياجات سوق الأعمال، إلى جانب العلوم النظريّة الأكاديميّة، بالإضافة إلى المنصات المجتمعيّة التثقيفيّة التي تتناول المواضيع الحياتيّة والتطويريّة عامّة وتلك التي تهم شريحة الشباب بشكل خاص. وتعتبر فيلز واحدة من أهم المنصات العالميّة التي تُعنى بالمواضيع الشبابيّة الهادفة لمساعدة جيل الشباب، وخاصّة المواهب العربيّة، في الارتقاء لمستويات عالميّة قادرة على المنافسة الشريفة ضمن قالب متطوّر وبطابعٍ متميّز. حيث تعمل العلوم التطبيقيّة والمنصات والحركات التثقيفيّة على رفد جيل الشباب بكافّة الوسائل والأدوات الضروريّة لخوض غمار الريادة والتميّز في عالم الأعمال، والعمل على بناء الإنسان العالمي والمنفتح والقادر على التطوّر السريع تماشياً مع متطلبات سوق الأعمال، وهذا ما تعمل عليه فيلز بشكل مختصر. فأنها لا تشير لجيل الشباب على أنه عماد الحاضر وعدة المستقبل، وصلب الحضارة وأساس التنمية فحسب، بل تسلك مسلكاً عمليّاً وتعمل على تثقيف وتطوير وتفعيل هذه الثروة والطاقة الإبداعيّة التي لا تنضب.. هذا التفعيل يمثل إشكالية متجدّدة في حياتنا المعاصرة، وسيظل مثار جدل واهتمام حتى يتبوأ الشباب ما يستحقونه من مكانة بشكلٍ عملي ريادي، فعلاً لا قولاً!

يرى كثيرون أن ريادة الأعمال لا تناسب غالبية الشباب وهناك مشاكل كبيرة في سوق العمل تستدعي حلولا مختلفة رغم الترويج بغير ذلك، فما ردك؟

إن ريادة الأعمال برأي تناسب جيل الشباب، ولكن ليس أي شباب، بل الشباب الواعي والمثقّف والقادر على مواكبة العصرنة والتطوّر بمفهوم عالمي منفتح ومنافس. بالطبع هناك الكثير من المشاكل والعقبات التي تخيّم على أسواق الأعمال وخاصّة في ظل جائحة كوفيد-19، ولكن التحلّي بالصبر ووضع الخطط البديلة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة ممكن أن يحوّل هذه المعوقات إلى فرص استثماريّة قادرة على قلب المعادلة.

إن أساليب وأنماط الحياة الصحيّة والتي تعمل على تطوير القدرات العقليّة وتحسين الصحّة النفسيّة هي من أهم ركائز المجتمعات العصريّة المنتجة والفاعلة على خارطة التطوّر العالميّة، وهذا ما تساعد فيلز على توفيره وطرحه بشكل مباشر وغير مباشر.

فكما أسلفت، الحياة الجامعيّة والعلوم النظريّة ليست كافية بحد ذاتها للوصول إلى التميّز والعالميّة، بل للحركات العالميّة التطويريّة والرياديّة مثل فيلز الأثر الكبير في توفير الحاضنة المناسبة لنجاح ريادة الأعمال في ظل الأنظمة العالميّة المنفتحة على التطوّر والتغيير والإصلاح أكثر من أي شيء آخر.

وتساعد فيلز أقلّه على تأمين الحد الأدنى من التوازن النفسي والجسدي والذهني الذي يعمل على تطوير الفرد على كافّة المستويات المذكورة أعلاه، والمشاركة في تطوير المجتمعات نتيجة لذلك.

الترويج للتقنية وتحول سوق العمل لأساليب مربحة للشركات بعقود مرنة ورواتب محدودة لفترات قصيرة الأمد هي توجهات قوية حاليا فهل يكفي اعتماد الممارسة الذهنية أو الشغف والابتكار والانطلاق من تجارب وخبرات شخصية لحلول شاملة أكثر؟

يشكّل الاعتماد على النفس والانطلاق من تجارب وخبرات شخصيّة أحد الركائز الأساسيّة في مسيرة النجاح، ولكنّه لا يكفي بحد ذاته، وهذا ما يؤكّد أهمية وجود حركات أو مبادرات عالميّة تساعد الأفراد والمجتمعات على التطوّر والمنافسة الشريفة. لذا، تجدر الاشارة إلى أهميّة العمل على تطوير الذات والقدرات والمواهب بشكل دائم يضمن الاستمراريّة، وخاصّة في ظل أساليب التعاقد الحر السائدة حاليّاً والتي تتطلّب المزيد من العمل على تطوير الذات والخبرات بهدف القدرة على المنافسة. كل ما تقدّم يشير إلى حاجة المجتمعات لأساليب غير نمطيّة لريادة الأعمال واتباع أنماط حياة قادرة على توفير الأرض الصالحة لبذور النجاح. هذا ما نؤمن به ونعمل عليه في فيلز، حيث نقوم بتنوير جيل الشباب وتمكينهم في المجالات المختلفة، والثقة بقدرتهم على استيعاب ومواجهة التحديات والتعامل معها بحكمة وتحويلها لنجاحات، حتّى يدرك المجتمع أن أفضل الطرق لبناء مستقبل مشرق تكمن أوّلاً في تمكين الشباب على أيدي من سبق في التجربة والخبرة، بدلاً من إهمالهم ونعتهم بعدم تحمّل المسؤوليّة والفشل حين تسند إليهم مهام الأخذ بزمام الأمور لاحقاً.

وبالنظر إلى كيفية العمل على تنشأ جيل شباب فاعل، تجدر الاشارة إلى أن قبل 124 عاماً، في العام 1897م، أصدر الفرنسي إدمون ديمولان كتابه الشهير “سر تقدم الإنجليز السكسونيين”، حيث بحث فيه عن الفارق الحضاري الذي رآه يميل لصالح بريطانيا في ذلك الوقت.