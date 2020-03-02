السعودية تطلق التأشيرة التأسيسية الفورية

إطلاق التأشيرات التأسيسية الفورية للمنشآت الجديدة، عبر منصة قوى بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال، وتحفيز وتسريع نمو الأعمال بما يتيح فرصاً استثمارية، تساهم في خلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء وبنات الوطن

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن إطلاق التأشيرات التأسيسية الفورية للمنشآت الجديدة، عبر منصة قوى بهدف دعم رواد ورائدات الأعمال، وتحفيز وتسريع نمو الأعمال بما يتيح فرصاً استثمارية، تساهم في خلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء وبنات المملكة.

يسعدنا الإعلان عن إطلاق #التأشيرات_التأسيسية الفورية للمنشآت الجديدة، عبر منصة #قوى، والتي سيكون لها دور مهم في دعم رواد ورائدات الأعمال، وتحفيز وتسريع نمو الأعمال بما يتيح فرصاً استثمارية، تساهم في خلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء وبنات الوطن — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) March 2, 2020

ويجري إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة «قوى»، وهي تأشيرات لا تتطلب وجود سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات».

ويتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً للتأسيس دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد مضي 12 شهراً تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وأشار بيان للوزارة إلى أن التأشيرات التأسيسية الفورية تُمنح لتأسيس الأعمال للمنشآت التي تم تأسيسها خلال الـ 6 أشهر السابقة، كما يتم تقسيم أرصدة التأشيرات بحسب النشاط التجاري، وتختلف الضوابط بحسب الفئة التي تختارها المنشأة حيث تشمل الفئة الأولى إصدار الحد الأدنى من عدد التأشيرات بشكل فوري، والفئة الثانية والثالثة تحصل على الحد المتوسط من عدد التأشيرات بعد تزويد النظام بموقع ونشاط المنشأة ليتم التحقق من صحتها لاحقاً، والفئة الرابعة تتيح الحد الأعلى من التأشيرات، فيتم إرسال ممثل من الوزارة للتحقق من موقع ونشاط المنشأة، قبل إصدار التأشيرات، وفقا للبيان.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سبق وأن أطلقت في وقت سابق خدمة التأشيرات الفورية للمنشآت القائمة التي ترغب بالتوسع في الأعمال عبر منصة "قوى" والتي تمنح المنشآت التأشيرات المطلوبة بشكل فوري بما لا يؤدي إلى نزول النطاق دون الأخضر المتوسط، بحسب البيان.