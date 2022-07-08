منصة تدريس سعودية تجمع تمويلا بقيمة تقارب مليوني دولار

جمعت القورو السعودية وهي منصة التدريس عبر الإنترنت، تمويلا أوليا بقيمة 1.8 مليون دولار من مجموعة راز و رزم للاستثمار وراي للاستثمار، بالإضافة إلى فينتشرز 100 ، ومستثمرين ملائكيين من مجموعة عقال.

تأسست القورو على يد خالد أبو قاسم في عام 2021؛ حيث تعمل على ربط الطلاب بشبكة من المعلمين الخصوصيين عند الطلب بكل سهولة عبر تطبيقها. وسبق للشركة الإعلان عن استحواذها على منصة تشيل ليرن في مارس الماضي. ويقول عمر عوض، أحد مؤسسي القورو ورئيس المنتج، بقوله : “إن التقنية هي المستقبل، والتكيف مع حداثة التقنية العالية والمستمرة سيغير التعليم. يتوسع فريقنا بسرعة ونحن نعرف ما يحتاجه السوق وكيف يمكننا الاستفادة منه من خلال ثروة البيانات التي جمعناها”. سيساعد الاستثمار المنصة على تسريع نموّها في المملكة وتعزيز خططها للتوسع خارجها، كما تطمح لتوسيع شبكتها من الشركاء، واستهداف أفضل المواهب المتاحة وفقًا لبيان المنصة.

وعلق مؤسس القورو، خالد أبو قاسم على ذلك، بقوله: “لا يجذب قطاع تقنية التعليم الكثير في منظومتنا رغم أنه قطاع مربح. قد تبرر أرقام الصفقات ذلك. لكننا هنا لنقلب هذا الوضع. وسنفعل ذلك بينما ننشئ حلًا من شأنه تحديث وتطوير مفهوم التعليم التكميلي في منطقتنا خطوةً بخطوة”. كانت القورو قد سبق لها المشاركة في برامج مسرّعة تقدّم من كاوست، وPlug & Play من مسك، وتيك ستارز الرياض من خلال أول مجموعة سعودية في البرنامج بالشراكة مع رائد فنتشرز ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.