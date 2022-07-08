سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inريادة

منصة تدريس سعودية تجمع تمويلا بقيمة تقارب مليوني دولار

سامر باطر by سامر باطر

جمعت القورو السعودية وهي منصة التدريس عبر الإنترنت، تمويلا أوليا بقيمة 1.8 مليون دولار من مجموعة راز و رزم للاستثمار وراي للاستثمار، بالإضافة إلى فينتشرز 100 ، ومستثمرين ملائكيين من مجموعة عقال.

تأسست القورو على يد خالد أبو قاسم في عام 2021؛ حيث تعمل على ربط الطلاب بشبكة من المعلمين الخصوصيين عند الطلب بكل سهولة عبر تطبيقها. وسبق للشركة الإعلان عن استحواذها على منصة تشيل ليرن في مارس الماضي. ويقول عمر عوض، أحد مؤسسي القورو ورئيس المنتج، بقوله : “إن التقنية هي المستقبل، والتكيف مع حداثة التقنية العالية والمستمرة سيغير التعليم. يتوسع فريقنا بسرعة ونحن نعرف ما يحتاجه السوق وكيف يمكننا الاستفادة منه من خلال ثروة البيانات التي جمعناها”. سيساعد الاستثمار المنصة على تسريع نموّها في المملكة وتعزيز خططها للتوسع خارجها، كما تطمح لتوسيع شبكتها من الشركاء، واستهداف أفضل المواهب المتاحة وفقًا لبيان المنصة.

وعلق مؤسس القورو، خالد أبو قاسم على ذلك، بقوله: “لا يجذب قطاع تقنية التعليم الكثير في منظومتنا رغم أنه قطاع مربح. قد تبرر أرقام الصفقات ذلك. لكننا هنا لنقلب هذا الوضع. وسنفعل ذلك بينما ننشئ حلًا من شأنه تحديث وتطوير مفهوم التعليم التكميلي في منطقتنا خطوةً بخطوة”. كانت القورو قد سبق لها المشاركة في برامج مسرّعة تقدّم من كاوست، وPlug & Play من مسك، وتيك ستارز الرياض من خلال أول مجموعة سعودية في البرنامج بالشراكة مع رائد فنتشرز ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...