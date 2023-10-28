فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inريادةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

متحف الفريج… سعودي يحول منزل عمره 200 سنة إلى متحف

ويضم المنزل الكثير من الحفريات والقطع الأثرية المكونة من مواد من الطبيعة، وهو، كما يتكون من قطع من الشجر كانت تستخدم في السفن، وتستخدم كأعمدة لمبنى المتحف.

فريق التحرير by فريق التحرير
متحف الفريج

استطاع المواطن السعودي حسن آل خيري تحويل منزل عمره 200 عام إلى متحف يستقبل الزوار، وأطلق عليه “متحف الفريج“.

وقال آل خيري، إن المنزل يضم قطع تراثية بهدف الحفاظ على أصالة المكان وعرض تراث آبائه وأجداده ليكون مقصداً للسياح والزوار في منطقة تاروت بالقطيف.

متحف الفريج

وأوضح آل خيري عبر قناة الإخبارية أن المنزل يتكون من جذوع النخل والجندل والحجر البحري، ويعتبر المبنى هندسة معمارية فريدة في نوعها يتكون من 7 غرف وحاوية (الصالة)، ويضم مكانه يسمى دكان زمان.

وأضاف آل خيري إن المنزل به مكان يسمى القسم العلمي يضم مقتنيات عمرها يتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف سنة، كما يضم المنزل أعمال الحرفيين والأسر المنتجة وأعمال تذكارية تحظى بإعجاب الزوار.

واستطرد: كانت تراودني الفكرة منذ زمن بعيد، وساعدني أصحابي على ذلك، وأنا أجمع القطع التراثية التي يتراوح عمرها من 30 إلى 90 سنة لعرضها في متحف الفريج.

ويضم المنزل الكثير من الحفريات والقطع الأثرية المكونة من مواد من الطبيعة، وهو، كما يتكون من قطع من الشجر كانت تستخدم في السفن، وتستخدم كأعمدة لمبنى المتحف.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...