متحف الفريج… سعودي يحول منزل عمره 200 سنة إلى متحف

استطاع المواطن السعودي حسن آل خيري تحويل منزل عمره 200 عام إلى متحف يستقبل الزوار، وأطلق عليه “متحف الفريج“.

وقال آل خيري، إن المنزل يضم قطع تراثية بهدف الحفاظ على أصالة المكان وعرض تراث آبائه وأجداده ليكون مقصداً للسياح والزوار في منطقة تاروت بالقطيف.

وأوضح آل خيري عبر قناة الإخبارية أن المنزل يتكون من جذوع النخل والجندل والحجر البحري، ويعتبر المبنى هندسة معمارية فريدة في نوعها يتكون من 7 غرف وحاوية (الصالة)، ويضم مكانه يسمى دكان زمان.

وأضاف آل خيري إن المنزل به مكان يسمى القسم العلمي يضم مقتنيات عمرها يتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف سنة، كما يضم المنزل أعمال الحرفيين والأسر المنتجة وأعمال تذكارية تحظى بإعجاب الزوار.

واستطرد: كانت تراودني الفكرة منذ زمن بعيد، وساعدني أصحابي على ذلك، وأنا أجمع القطع التراثية التي يتراوح عمرها من 30 إلى 90 سنة لعرضها في متحف الفريج.

ويضم المنزل الكثير من الحفريات والقطع الأثرية المكونة من مواد من الطبيعة، وهو، كما يتكون من قطع من الشجر كانت تستخدم في السفن، وتستخدم كأعمدة لمبنى المتحف.