سامر باطر by سامر باطر

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Posted inالتقنية والحياةريادة

جولة تمويل جديدة لشركة كلين السعودية العاملة بتطبيق و خيار الامتياز التجاري

سامر باطر by سامر باطر

تمكنت شركة كلين (Klean) السعودية من جذب استثمار أولي بقيمة 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال)، بمشاركة من بلس فنتشر كابيتال، والمستثمرين الملائكة بالرياض، وبعض المستثمرين الملائكة الآخرين. تأسست شركة كلين السعودية في 2021 وباشرت بتقديم خدماتها في نوفمبر الماضي.

تركز الشركة على تطوير نظام متكامل من الحلول التقنية والتشغيلية واللوجستية لتمكين مزودي الخدمات من رفع وتحسين الجودة والرقابة على العمليات، وتقليل تكاليف الخدمات مع تحسين خدمة العملاء من خلال تطبيق خاص بها.

كم توسع انتشارها من خلال التعاقد مع مزودي الخدمة ضمن إطار الوكالة التجارية ( الفرنشايز) وهو نموذج عمل يتم تطبيقه لأول مرة في قطاع المغاسل في المملكة لضمان جودة الخدمات المقدمة بحسب بيان الشركة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...