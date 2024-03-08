فريق التحرير by فريق التحرير

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جوائز أريبيان بزنس للمرأة العربية تعلن عن نسخة 2024

ستكرم جوائز المرأة العربية النساء الاستثنائيات عبر 15 فئة مختلفة.

فريق التحرير by فريق التحرير

سيقام حفل توزيع “جوائز أريبيان بزنس للمرأة العربية لعام 2024” يوم الخميس 25 نيسان / أبريل في فندق جميرا ميناء السلام، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف جوائز المرأة العربية إلى تقدير الإنجازات والمساهمات الرائعة التي قدمتها المرأة في جميع أنحاء العالم العربي.

فما هي جوائز المرأة العربية؟

ستكرم جوائز المرأة العربية النساء الاستثنائيات في قطاعات متنوعة، وستجمع أكثر من 300 من النساء القياديات المؤثرات والمديرين التنفيذيين والشخصيات البارزة لتكريم المتميزات عبر 15 فئة مختلفة.

وشهدت جوائز المرأة العربية العام الماضي تكريم هدى الهاشمي، مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات العربية المتحدة، وإيمان عبد الرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، د. سعيدة جعفر نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استعرضت “أريبيان بزنس”، للمرة الأولى في جولة ثقافية، قصص وإنجازات المرأة العربية في جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد الخبراء بالتاريخ الغني لنجاحات المرأة العربية، عبر 20 عملاً فنياً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...