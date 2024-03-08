جوائز أريبيان بزنس للمرأة العربية تعلن عن نسخة 2024

سيقام حفل توزيع “جوائز أريبيان بزنس للمرأة العربية لعام 2024” يوم الخميس 25 نيسان / أبريل في فندق جميرا ميناء السلام، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف جوائز المرأة العربية إلى تقدير الإنجازات والمساهمات الرائعة التي قدمتها المرأة في جميع أنحاء العالم العربي.

فما هي جوائز المرأة العربية؟

ستكرم جوائز المرأة العربية النساء الاستثنائيات في قطاعات متنوعة، وستجمع أكثر من 300 من النساء القياديات المؤثرات والمديرين التنفيذيين والشخصيات البارزة لتكريم المتميزات عبر 15 فئة مختلفة.

وشهدت جوائز المرأة العربية العام الماضي تكريم هدى الهاشمي، مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية ورئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات العربية المتحدة، وإيمان عبد الرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني عضو مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، د. سعيدة جعفر نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما استعرضت “أريبيان بزنس”، للمرة الأولى في جولة ثقافية، قصص وإنجازات المرأة العربية في جميع أنحاء المنطقة.

وأشاد الخبراء بالتاريخ الغني لنجاحات المرأة العربية، عبر 20 عملاً فنياً.