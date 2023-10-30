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جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل… 9 ملايين درهم وأكثر من 3500 طلب ترشّح

تلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 3500 ترشيح للجائزة المقسمة إلى ثلاث فئات هي  المنشآت ، القوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال.

فريق التحرير by فريق التحرير
جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات عن المكافآت المالية التي ستُقدم للفائزين في الدورة الأولى من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

وقالت الوزارة عبر منصة أكس اليوم الإثنين، إن الجوائز بقيمة 9 ملايين درهم بالإضافة إلى  هدايا عينية أخرى مقدمة من بعض الجهات في الإمارات.

وتلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 3500 ترشيح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل المقسمة إلى 3 فئات هي  المنشآت، القوى العاملة وشركاء خدمات الأعمال.

وضمن الفئة الأولى، ستحصل أربع منشآت على تصنيف “الفئة 1″، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 1.5 مليون درهم على رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين.

جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

وفي فئة القوى العاملة، سيحصل الأفراد الفائزون على جوائز نقدية كالآتي:

  • المركز الأول: 100,000 درهم
  • المركز الثاني: 50,000 درهم
  • المركز الثالث: 25,000 درهم
  • من الرابع إلى العاشر: 11,000 درهم لكل منهم

هدايا متنوعة ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

وأوضحت الوزارة أن هناك أيضاً هدايا متنوعة بقيمة 900 ألف درهم وهدايا عينية إضافية أخرى  مقدمة من مجموعة من شركاء الوزارة وهم برنامج فزعة، ومجموعة الحبتور، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة المايا، ومجموعة اليسرة، ومجموعة أباريل إضافة للمجمع التأميني.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر، وتهدف جائزة سوق العمل الإماراتية إلى تقدير جهود مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والموظفين. والممارسات الناجحة في سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب الوزارة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...