بـ5 مليارات، صفقات الشركات الناشئة في المنطقة بالنصف الأول تفوق كامل صفقات العام الماضي

أفاد تقرير لشركة ماغنت أن الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا تفوقت في جذب التمويل في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل مستوى قياسيا بأكثر من 70 بالمئة من كافة الاستثمارات التي تم جمعها في كامل عام 2021.

ويلفت تقرير إلى أن الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت تمويلات بملياري دولار في النصف الأول من خلال أكثر من 300 صفقة، وبنمو بنسبة 46 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت الأموال المجمعة من خلالها %62 من إجمالي الأموال التي تم جمعها في المنطقة العام الماضي بأكمله.

وتم استثمار 1.7 مليار دولار في 332 صفقة في النصف الأول من عام 2022، أي بزيادة مليار دولار عبر 312 صفقة في النصف الأول من عام 2021. وجذبت الشركات الناشئة في الإمارات 37.2٪ من قيمة الصفقات بلغت 645 مليون دولار، تليها الشركات السعودية التي استحوذت على 32.4٪ من القيمة المستثمرة، بلغت 561 مليون دولار. وكانت أهم الصفقات في النصف الأول من عام 2022 هي بيور هارفست سمارت فارمز Pure Harvest Smart Farms بقيمة 180.5 مليون دولار، وفوديكس بقيمة 170 مليون دولار – ورين بقيمة 110 مليون دولار .

وهيمن قطاع التكنولوجيا المالية (فينتك) على التمويلات وكان هذا القطاع الأعلى في جذب صفقات الشركات الناشئة في المنطقة حيث جذب 1.6 مليار دولار عبر 210 صفقات في النصف الأول