السعودية الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي.

يصدر المؤشر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة.

وحققت المملكة العربية السعودية نتيجة نضج عالية بلغت نحو 93% في النتيجة العامة لمؤشر نضج الخدمات.

يأتي الإنجاز نتيجة للمجهودات التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة نحو التحول الرقمي، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتهدف برامج ررؤية السعودية 2030 إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة من أجل بناء مجتمع رقمي، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

ويقيس مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة 84 خدمة حكومية إلكترونية في 17 دولة سنويا، وذلك وفق 3 مؤشرات فرعية.

وحصلت السعودية على المرتبة الأولى في الـ3 مؤشرات، حيث حصلت في مؤشر (استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها) على نسبة نضج بلغت 84%، بينما حصلت في مؤشر (توفر الخدمة وتطورها) على نسبة نضج 98%، وحصلت في مؤشر (الوصول إلى الجمهور)، على نسبة نضج 100%.

كانت السعودية حققت المركز الثالث عالميا وفقا لمؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 والصادر من مجموعة البنك الدولي، والذي يقيس الأداء في 198 دولة حول العالم.

وحصلت العاصمة السعودية الرياض على المركز الرابع على مستوى العالم ضمن 193 دولة في استخدام التقنية وتطبيقاتها.