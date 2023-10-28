الاتحاد الدولي للمستشفيات… أول طبيبة عربية ترأس المنظمة

أصبحت طبيبة إماراتية ومسؤولة رعاية صحية بارزة في دبي أول امرأة عربية تنتخب رئيسة لـ الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF).

وتم انتخاب الدكتورة منى تهلك، رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات خلال المؤتمر العالمي للمستشفيات الذي عقد في لشبونة، لتكون أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع في الاتحاد الدولي للمستشفيات منذ تأسيسه.

وتشغل الطبيبة الإماراتية منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال.

وكان ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أول من هنأها.

وقال عبر منصة أكس: نتقدم بخالص التهاني إلى الدكتورة منى تهلك، المدير الطبي لمؤسسة دبي للصحة الأكاديمية ، ونائب عميد الممارسة السريرية بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والرئيس التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال ، على انتخابها رئيسة للاتحاد الدولي للمستشفيات.

وأضاف: ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه، معلما هاما لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي. تستمر الإنجازات الضخمة للمرأة الإماراتية في ترسيخ قدراتها وخبرتها في التفوق في الأدوار القيادية الوطنية والعالمية.

واختتم: نحن فخورون بالإنجازات الأساسية للدكتورة منى في المجال الطبي، ونتمنى لها كل التوفيق في هذه الرحلة القادمة.

Ours most heartfelt congratulations goes to Dr. Muna Tahlak, Chief Medical Officer of Dubai Academic Health Corporation (DAHC), Vice Provost Clinical Practice of Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences (MBRU), and CEO of Latifa Hospital for Women and… pic.twitter.com/BLq250zfyH — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 27, 2023

وقالت الدكتورة منى تهلك إن انتخابها بهذا المنصب لا يسلط الضوء على التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية فحسب، بل يعكس أيضاً المكانة المتميزة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، ويشرفني أنا وزميلاتي أن نمثل الإمارات في هذا المحفل الدولي الكبير.

وخلال فترة عملها مع الاتحاد الدولي للمستشفيات على مدى السنوات السبع الماضية سلّطت تهلك الضوء على تميز ونجاح قطاع المستشفيات في دولة الإمارات، وعرض تجربة ومساهمات المرأة الإماراتية في هذا المجال على نطاق عالمي، وفقاً لوكالة الأنباء “وام”.

وصوت مجلس إدارة اتحاد المستشفيات أمس في مدينة لشبونة البرتغالية، على انتخاب الدكتورة تهلك رئيسة جديدة للاتحاد، إيذانا ببدء فترة ولايتها التي تستمر عامين. وهي تخلف ديبورا جيه بوين، FACHE، CAE، الرئيس والمدير التنفيذي للكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين للرعاية الصحية.