أريبيان بزنس تكرم الفائزين بجوائز الإنجازات السنوي لعام 2024

نظمت “أريبيان بزنس” حفل “جوائز الإنجازات السنوي” لعام 2024، لتكريم أفضل الشركات والمؤسسات والشخصيات القيادية البارزة التي تسهم بنجاحات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مساء الخميس في أتلانتس ذي رويال.

وشهد الحفل إشادة بجهود الفائزين في الحفل الذي يعد من أكثر الفعاليات أهمية في قطاع الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط.

ويحظى حفل جوائز أريبيان بزنس السنوي بحضور نخبة رفيعة من الأسر الملكية ورؤساء الحكومات والرؤساء التنفيذيين في الخليج والعالم فضلًا عن قادة الأعمال.

وكرمت “أريبيان بزنس” خلال الحفل نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات نتيجة لإنجازاتها ونجاحاتها كل بحسب قطاعه، من الأعمال والعلوم والطب والضيافة والاعلام والاقتصاد والمجتمع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وجرى اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة مؤلفة من نخبة الحكام في العالم المهني والأكاديمي والتجاري في الشرق الأوسط.

وفي ما يلي لائحة الفائزين بجوائز أريبيان بزنس

جائزة انجاز العمر: كولم ماكلوكلين – النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة

كولم ماكلوكلين – النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة جائزة شركة العام الناشئة: هلا وميغافرس

هلا وميغافرس جائزة شركة العام للتجارة الإلكترونية: درينك دراي

درينك دراي جائزة شركة العام للتكنولوجيا: فيرجن موبايل السعودية

فيرجن موبايل السعودية جائزة شركة العام للرعاية الصحية: بيورهيلث

بيورهيلث جائزة شركة العام للضيافة: مجموعة الجميرا

مجموعة الجميرا جائزة شركة العام للبيع بالتجزئة: مجموعة بتيل

مجموعة بتيل جائزة شركة العام للاستدامة: شركة نيوم للهيدروجين الأخضر

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر جائزة رائد أعمال العام: رامي شعار – ووش من

رامي شعار – ووش من جائزة المطور العقاري للعام: إعمار

إعمار شخصية أعمال العام: بول غريفيث – مطارات دبي

كولم ماكلوكلين

استطاع كولم ماكلوكلين تغيير مفهوم السوق الحرة بالمطارات. ويشغل ماكلوكلين منصب النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، التي كان له فضل في إنشائها في عام 1983.

هلا

تأسست شركة هلا تاكسي دبي في عام 2019 بالتعاون بين تطبيق كريم وهيئة الطرق والمواصلات (RTA) في إمارة دبي.

تتيح هلا تاكسي لسكان وزوار دبي الحصول على خدمة حجز سيارات الأجرة بكل سلاسة من خلال تطبيق كريم.

ميغافرس

هي منصة للواقع الافتراضي في الإمارات، تهدف لاحداث ثورة في تجربة الميتافيرس من خلال توفير بيئة فائقة الواقعية وغامرة من خلال أحدث التقنيات والتصميم.

كما تهدف إلى تمكين العلامات التجارية والمؤسسات والهيئات الحكومية واللاعبين من التواصل والمشاركة والازدهار في عالم افتراضي سلس ومبتكر، مما يفتح فرصاً جديدة للنمو والإيرادات وبناء المجتمع.

درينك دراي

“درينك دراي” هي أول علامة للمشروبات غير الكحولية الممتازة في المنطقة وتعِد بتقديم أفضل المشروبات عالية الجودة، علماً أن العديد منها صديقة للنباتيين وخالية من الغلوتين وذات سعرات حرارية منخفضة، وهي حلال وخالية تماماً من الكحول.

هذه المشروبات مثالية للمناسبات الخاصة والاحتفالات، لا سيما أنها تتوافر بمجموعة كبيرة من النكهات الجديدة الرائعة.

فيرجن موبايل

فيرجن موبايل هي شركة اتصالات إماراتية، وهي واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة واحتراماً في العالم.

وتفتخر فيرجن موبايل الإمارات بكونها وحدة أعمال مملوكة بالكامل لشركة الإمارات للاتصالات.

أطلقت مجموعة فيرجن في العالم عام 1970 من قبل السير ريتشارد برانسون، واستمرت في تنمية الأعمال التجارية الناجحة في قطاعات تتراوح بين الهواتف المحمولة والسفر والخدمات المالية والترفيه وتجارة التجزئة الموسيقية والعطلات والصحة والعافية.

بيورهيلث

بيورهيلث هي علامة تجارية للابتكار العلمي وتعد أكبر شبكة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتيعى بيورهيلث من خلال نظام بيئي متعدد الفئات يغطي المستشفيات والعيادات والتشخيص والتأمين والصيدليات والتكنولوجيا الصحية والمشتريات بالنهوض براية طول العمر.

مجموعة جميرا

تعد مجموعة جميرا وعضواً في دبي القابضة وشركة فنادق فاخرة عالمية، وتدير محفظة عالمية المستوى تضم أكثر من 6500 فندق رئيسي منها 26 فندقاً فاخراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

رامي شعار – ووش من

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ووش من” منذ أيار/مايو 2015، وشغل قبلها منصب مدير العمليات والاستراتيجية في “شركة أوبر”.

بول غريفيث – مؤسسة مطارات دبي

يشغل بول غريفيث منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، ويتولى مسؤولية تشغيل وتطوير كل من مطار دبي الدولي، وتمكنت مؤسسة مطارات دبي تحت إشرافه من تحقيق نجاح كبير في مواجهة وتجاوز التداعيات التي فرضتها جائحة “كوفيد -19” العالمية.

مجموعة بتيل

تشتهر بتيل بأنها أكبر منتج وبائع للتمور الشهية في العالم. تقع مزارع التمور العضوية لديها في واحة خصبة، في منطقة الغاط بالمملكة العربية السعودية، شمال العاصمة الرياض. تنمو أكثر من 100,000 نخلة، بين مناخ معتدل ومياه عذبة متدفقة طبيعيًا.

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر

توافق أعمال شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، الواقعة في مدينة “أوكساجون” في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، وتعتمد الشركة بالكامل على ما يقارب 4 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة المولدة من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الموجودة في الموقع، وتمتدّ الشركة على مساحة تزيد عن 300 كم مربّع من الأراضي الصناعية.

شركة إعمار

تأسست شركة إعمار العقارية (“إعمار”) في العام 1997 كمطور رائد يُعنى بالمجتمعات العمرانية المتكاملة، وتم إدراج إعمار في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أشهر الشركات العقارية في العالم.

وتواصل إعمار التطور والاستفادة من نقاط قوتها للتنويع في قطاعات الأعمال التي تتماشى مع نموذجها التشغيلي، ويشمل ذلك إدارة المراكز التجارية والترفيه والضيافة والتأجير التجاري