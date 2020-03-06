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الجمعة 6 مارس 2020 07:00 م

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أوبك تخفق في التوصل إلى اتفاق مع المستقلين بشأن خفض إنتاج النفط

قال مصدران بأوبك إن المنظمة أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين بشأن خططها لتنفيذ خفض كبير إضافي لإنتاج النفط

أوبك تخفق في التوصل إلى اتفاق مع المستقلين بشأن خفض إنتاج النفط

(رويترز) - قال مصدران بأوبك يوم الجمعة إن المنظمة أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين بشأن خططها لتنفيذ خفض كبير إضافي لإنتاج النفط في محادثات بين وزراء من التحالف غير الرسمي المعروف باسم أوبك+.

وتحدثت المصادر بعد أن اجتمع وزراء من السعودية وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط في مقر أوبك بفيينا وأجلوا اجتماعا رسميا لساعات مع سعيهم للتوصل إلى تسوية.

وتقترح أوبك خفضا بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بالإضافة إلى التخفيضات السارية بالفعل، وهو تحرك تقاومه روسيا. 

وواصلت أسعار النفط خسائرها بفعل الأنباء ليجري تداولها منخفضة ما يزيد عن ستة بالمئة. 

أريبيان بزنس

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