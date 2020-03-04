إينوك تبدأ عمليات الإنتاج في مصر

مجموعة اينوك تمتلك حضوراً في أكثر من 60 سوقاً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا

وام- وقعت "اينوك مصر" المشروع المشترك بين مجموعة "بروسيرف ايجيبت" وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" مذكرة تفاهم مع عدد من شركات تصنيع زيوت التشحيم المحلية وذلك لتقييم عمليات مزج وتصنيع زيوت اينوك في مصر.

ويأتي إعلان "اينوك مصر" عن هذه الاتفاقية انسجاماً مع خططها الطموحة لزيادة كفاءة عملياتها والتأكد من توافر منتجاتها في الأسواق المحلية.

إذ تسهم مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة في تعزيز حضورها في السوق المصري ما يتيح لها القدرة على توفير خيارات توريد بديلة للدول المجاورة.

واشار سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك الى اهمية السوق المصري من حيث استهلاك مواد التشحيم في القارة الأفريقية حيث يأتي قرار المجموعة في تعزيز حضورها المحلي في مصر من خلال عمليات المزج والتصنيع تأكيداً على التزامنا بإقامة مشروعات البنية التحتية الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للأسواق التي نمتلك أعمالاً فيها.

وتعتزم "اينوك مصر" زيادة جهودها لتحقيق التوسّع في عملياتها حيث تعمل الشركة على توسيع نشاطها من خلال شبكة تضم 40 موزعاً محلياً والتركيز على توفير زيوت التشحيم بروتيك /Protec/ وفولكان /Vulcan/ في السوق المصري إضافةً إلى طرح مجموعة كبيرة من المنتجات متعددة الأغراض لتلبية احتياجات المركبات من البترول وزيوت محركات المركبات وزيوت محركات الديزل الثقيلة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك تمتلك حضوراً في أكثر من 60 سوقاً في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا حيث تضم منتجات اينوك مجموعة واسعة من خدمات ومنتجات زيوت التشحيم بالإضافة إلى وقود الطائرات وغاز البترول المسال LPG والوقود السائب ووقود الطيران والوقود البحري والوقود البديل مثل الغاز الطبيعي المضغوط CNG.