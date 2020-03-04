لجذب الاستثمارات العالمية.. "الكهرباء السعودية" تشارك في معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي

تشارك مع وزارة الطاقة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

واس - تشارك الشركة السعودية للكهرباء، ضمن جناح وزارة الاستثمار السعودية، في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2020 بدبي، حيث تستعرض الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة، بهدف جذب الاستثمارات والتقنيات الخاصة بهذا المجال.

وتعرف "السعودية للكهرباء" الشركات والمصانع العالمية المشاركة، بالمشاريع في مجال الكهرباء، لنقل التقنيات الحديثة منها إلى داخل المملكة، وتوطين قطع الغيار والمعدات الكهربائية، ما يُسهم في توفير وظائف للكوادر الوطنية، ويفتح المجال لتدريبها وتطوير قدراتها.

وتتميز مشاركة "السعودية للكهرباء"، في المعرض الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الحالي، بأنها جاءت مع عدد من الجهات الحكومية السعودية، منها وزارة الطاقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويشارك في المعرض عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في مجال الطاقة الكهربائية، وصنّاع القرار في قطاع الخدمات والمرافق والشركات الناشئة المبتكرة، ومقدمي التقنيات المستقبلية، وضم منصّة لإطلاق التقنيات الجديدة، ومنطقة اجتماعات تجارية شاملة، ومنصة تعليمية ومنصة لتبادل المعلومات.

يذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق، عن حزمة من التسهيلات والمحفزات للمقاولين والمصنعين بما يتناسب مع نسبة المحتوى المحلي لديهم، وذلك في إطار جهودها لتعظيم المحتوى المحلي، من خلال برنامج "بناء" لتوطين الصناعات الكهربائية، ومن بين هذه المحفزات، تخصيص كميات تصل إلى 10 في المئة، من أوامر شراء المواد وقطع الغيار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمخصصة للمصانع المحلية، ومنحها أفضلية في السعر تصل إلى 10 في المئة، من سعر العطاء الفائز في الشراء المباشر.