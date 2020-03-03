الإمارات: استكمال تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى لبراكة‎ استعدادا لتشغيله

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، استكمال تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى، في مجمع ”براكة“؛ استعدادا لبدء تشغيله لإنتاج الكهرباء.

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يوم الثلاثاء، استكمال تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى، في مجمع "براكة" استعدادا لبدء تشغيله لإنتاج الكهرباء.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها قامت بالإشراف على عملية تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية للتأكد من التزامها بالمتطلبات الرقابية حيث خلصت الأنشطة التفتيشية التي قامت بها الهيئة أن عملية تحميل حزم الوقود النووي قد اكتملت بأمان.

وقالت المؤسسة، إنه تم "تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بعد صدور رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية".

وأضافت : تعمل الهيئة في الوقت ذاته مع بعثة الضمانات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تزور حالياً محطة براكة للطاقة النووية من أجل التأكد على التزام دولة الإمارات بحظر الانتشار النووي.

وأكدت الهيئة أنها ستتولى بعد استكمال مرحلة الاستعدادات للتشغيل الدور الرقابي خلال فترة التشغيل التجاري للوحدة الأولى لضمان سلامة تشغيل المفاعل في إطار مهمتها في حماية المجتمع والعاملين والبيئة.

وفي 17 شباط/ فبراير، أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة ”براكة“ للطاقة النووية، التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وتقع محطة ”براكة“ غرب أبوظبي، وتولى كونسورسيوم بقيادة ”كيبكو“ الكورية بناءه، في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.