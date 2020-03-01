ثلاث دول خليجية تخفض أسعار الوقود بعد هبوط أسعار النفط عالميا

على وقع أنخفاض أسعار للنفط التي سجلت أكبر خسائر أسبوعية في 12 عاماً بسبب الكورونا

خفضت الإمارات وقطر وسلطنة عمان أسعار الوقود التي سيتم تطبيقها اليوم الموافق الأول من شهر مارس/آذار 2020 وذلك على وقع أنخفاض الأسعار العالمية للنفط والتي سجلت أكبر خسائر أسبوعية في 12 عاماً.

ووفقاً لإحصائية أعدتها "مباشر" استناداً لبيانات حكومية، فإن أسعار البنزين بالإمارات ستشهد تراجعاً، حيث ستنخفض أسعار البنزين الممتاز إلى 2.16 درهم بعد أن كانت الشهر الماضي عند مستوى 2.24 درهم. وسينخفض سعر البنزين العادي إلى سعر 2.04 درهم بعد أن كان 2.12 درهم بنهاية الشهر الماضي.

وستسجل أسعار الديزل تراجعاً طفيفاً في الشهر الجديد بنسبة 6.25 في المائة لتصل مستوى 2.25درهم/ لتر، بعد أن كانت عند 2.4 درهم/ لتر.

أما في سلطنة عُمان فستخفض أسعار الوقود خلال الشهر الجديد، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 210.95 بيسة في مارس 2020، بعد أن كانت 215 بيسة في فبراير من العام الجديد.

وستخفض دولة قطر أسعار البنزين الممتاز،والديزل خلال شهرمارس/آذار 2020 عن مستويات شهر فبراير/شباط الماضي. وسيكون سعر لتر بنزين سوبر "95" مسعراً بنحو 1.65 ريال للتر الواحد بدلًا من سعر الشهر الماضي عند 1.85 ريال.

وسيتم تخفيض سعر بيع لتر البنزين العادي إلى مستوى 1.60 ريال. وسينخفض سعر الديزل من 1.9 ريال إلى سعر 1.7 ريال للتر الواحد.

وبالنسبة للسعودية، أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية ابتداءً من شهر فبراير/شباط الحالي.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني في بيان سابق، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16 فبراير/2020م ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91: 1.55ريال لكل لتر)، و(بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر).

ولم تعلن دول البحرين والكويت عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بداية من الشهر الجديد.