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الخميس 27 فبراير 2020 04:00 م

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"أرامكو" تجري استعدادات مبكرة لادراج أسهمها في الخارج

لا يرجح أن يتم الطرح خلال العام الحالي بسبب ظروف السوق والتوقعات الضعيفة لأسواق السلع.

"أرامكو" تجري استعدادات مبكرة لادراج أسهمها في الخارج

كشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط السعودية "أرامكو" تجري استعدادات مبكرة لادراج أسهمها دوليا، بعد أشهر من تحقيق الشركة لأرقام قياسية في اكتتاب عام على أسهمها في السوق السعودية للأوراق المالية. 

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن "أرامكو" تجري محادثات مع بنوك في وول ستريت لصياغة سيناريوهات إدراج أسهمها في الخارج.

ولم تحدد "أرامكو" جدولا زمنيا بعد، الا أنه من غير المرجح أن يتم الطرح خلال العام الحالي بسبب ظروف السوق وضعف التوقعات في أسواق السلع. 

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